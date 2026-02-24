Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salvador Torres Blanco renova el càrrec de Síndic de Greuges a Vidreres

Salvador Torres renova com a Síndic a Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

Redacció

Vidreres

Salvador Torres Blanco renova com a Síndic de Greuges a Vidreres, un càrrec que ocupa des del 15 de febrer de 2021.

La renovació que es va aprovar en el plenari s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix el Reglament del Síndic/a municipal de Greuges de Vidreres. Segons aquest reglament, el Síndic o Síndica és escollit pel Ple municipal a proposta de l’Alcaldia, amb informació prèvia als grups municipals, i el càrrec té una durada de cinc anys, amb un màxim de dos mandats consecutius. 

Salvador Torres Blanco compleix els requisits previstos a la normativa vigent per exercir aquesta funció, que té com a objectiu principal vetllar pels drets i les llibertats de la ciutadania davant l’actuació de l’administració municipal, així com canalitzar queixes, suggeriments i consultes de manera independent i imparcial.

L’alcalde, Jordi Camps, ha explicat que amb aquesta renovació l’Ajuntament de Vidreres posa en valor la figura del Síndic de Greuges municipal com a instrument de garantia democràtica, transparència i bona administració, i referma la voluntat de continuar promovent mecanismes de proximitat que facilitin la defensa dels drets de les persones i el bon funcionament dels serveis públics municipals.

