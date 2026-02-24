La unitat canina de la Policia Local de Blanes posa gairebé 200 denúncies en mig any
L'alcalde assegura que ha permès tenir "menys gent venent droga als carrers" del municipi
La unitat canina que té la Policia Local de Blanes ha posat 198 denúncies en mig any de funcionament. Des del mes de juliol, la unitat ha fet 189 serveis en controls diversos que ha fet en col·laboració amb la resta d'agents del cos local. A més, ha permès la detenció de vuit persones, quatre d'elles per a delictes contra la salut pública. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, es mostra molt satisfet amb el balanç d'aquesta unitat. El batlle apunta que la incorporació d'aquesta unitat canina ha permès tenir "menys gent venent droga als carrers" del municipi.
El mes de juliol la Policia Local de Blanes estrenava la K9, la unitat canina del cos local que tenia l'Eris com a agent. El cap de la policia, Javier Jarillo, explica que des del principi es va haver d'explicar a tots els agents quina relació havien de tenir amb la nova incorporació. "La tendència que té tothom és d'anar a acariciar-la i jugar amb ella", explica el cap del cos. Per això van remarcar que l'Eris no arribava a la prefectura de Blanes "com una mascota o una joguina". Ara, tothom té present que "quan la gossa està treballant no se li pot dir res".
Més enllà d'aquesta adaptació, Javier Jarillo destaca que la unitat canina serveix sobretot per fer serveis preventius. El guia caní, Juanma Rodríguez, detalla que la seva tasca és diferent en funció del tipus de servei que facin. Per exemple, en un control de trànsit, l'Eris està descansant a la furgoneta i quan un dels agents atura una persona sospitosa, avisa el guia caní i aquest fa sortir l'agent del vehicle.
A partir d'aquí, l'Eris s'encarrega d'olorar les persones. Si les marca vol dir que aquests porten algun tipus de substàncies estupefaents. En el cas que no indiqui res, el guia també fa que inspeccioni el vehicle per descartar altres sospites. En el cas que indiqui que hi ha algun tipus de substància, el guia li dona una joguina com a premi per haver fet la seva feina.
Per altra banda, hi ha un altre tipus de serveis que són els patrullatges. Aquests són "més actius i intensos", ja que vol dir que la gossa està constantment pendent d'estímuls per si detecta alguna droga. Això vol dir que "cal planificar molt bé" la feina que fa per tal que descansi el temps que pertoqui.
L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, defensa que la incorporació d'aquesta unitat canina permet reforça la idea de "policia de proximitat" que treballa el govern local en aquest mandat. Hernández assegura que la imatge de l'agent canina "reforça la sensació de seguretat" però al mateix temps dona "una imatge més propera i simpàtica" del cos.
El cap de la Policia Local, Javier Jarillo, remarca la importància d'aquesta imatge de proximitat. Segons Jarillo, la unitat canina i el patrullatge que fa periòdicament serveix perquè la gent tingui més confiança en el cos local, sense oblidar que es tracta d'una agent "molt efectiva". De fet, en mig any que fa que treballa al cos, ja s'han aixecat 198 actes per tinença de substàncies estupefaents. L'alcalde valora molt positivament aquesta tasca i assegura que "la feina de l'Eris és impagable". A més, creu que amb la posada en funcionament de la unitat "la gent s'ho pensarà dues vegades abans de consumir o traficar amb drogues en aquest municipi".
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Un conductor de 78 anys cau en un rec de Castelló d'Empúries i supera gairebé set vegades el límit d’alcohol
- Un soci del Barça denuncia Joan Laporta a l'Audiència Nacional
- Girona figura entre les ciutats espanyoles amb menys risc de patir accidents de trànsit lleus
- El sensesostre apallissat a Girona continua crític a l'UCI del Trueta
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Aquesta és la comarca gironina amb més accidents de trànsit urbans amb víctimes
- L’església de Cadaqués ja no és blanca