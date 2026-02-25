Blanes suprimirà el carril bus a l’avinguda Joan Carles I i hi crearà 112 places noves d’aparcament gratuït
Les obres començaran el 2 de març i, durant dues setmanes, es repintarà la via per convertir un carril en estacionament en semi-bateria i incorporar millores com un nou pas de vianants
L'Ajuntament de Blanes començarà a repintar i reordenar la calçada de l’Avinguda Joan Carles I per adaptar-la al trànsit actual, que és molt més baix que anys enrere. En termes pràctics, això vol dir que es treu el carril bus (que fins ara ocupava un dels carrils) i es transforma en aparcament en semi-bateria per a cotxes i motos, guanyant 112 places gratuïtes més al llarg de l’avinguda.
Els treballs seran sobretot de senyalització horitzontal (pintura i marques viàries), es faran per trams durant dues setmanes i avançaran des de la zona de la GI-682 / Accés a la Costa Brava cap al centre. També s’hi preveu un nou pas de vianants i es revisarà si cal unificar parades d’autobús en un dels trams.
Segons l’estudi de l’Àrea de Trànsit i Mobilitat de la Policia Local, l’avinguda s’ha dividit en quatre trams i el canvi principal serà la supressió del carril bus, que es transformarà en zones d’estacionament en semi-bateria per a turismes i motocicletes.
Amb la nova distribució, es passarà de les 165 places actuals (90 per a turismes i 75 per a motos) a 277 (157 per a turismes i 120 per a motos), és a dir, 112 places més: 67 per a turismes i 45 per a motocicletes.
El projecte també preveu la incorporació d’un nou pas de vianants a la cruïlla entre la Travessera d’en Fanals i la Travessera de Mas Cateura, i l’estudi per reduir a una les dues parades d’autobús urbà existents entre el carrer Mas Palou i la plaça de l’Escorxador, en funció de l’ús que se’n faci.
A principis d’aquesta setmana, l’alcalde Jordi Hernández, el tinent d’alcalde de Mobilitat i Transport Urbà Jaume Frigola i la regidora de Participació Ciutadana Estefanía Romero van presentar els canvis a representants veïnals de Carretera de Lloret–La Pedrera, Montferrant i Mas Enlaire, en una reunió amb presència de comandaments de la Policia Local. Els assistents van valorar positivament la mesura, sobretot perquè l’increment de places serà gratuït.
L’Ajuntament apunta que la nova distribució encara podria incorporar ajustos segons l’evolució dels treballs, i queda pendent valorar el possible trasllat de la parada de bus propera a la rotonda de l’antic escorxador fins al carrer Jaume I
