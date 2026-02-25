Lloret pendent dels 68 pisos d'Incasòl amb 9 milions d'inversió i tres anys de retard
L'ens tot just ha demanat la llicència d'obres per un edifici que havia d'haver-se entregat el 2026
L'oposició pressiona el govern amb crítiques i demandes per afrontar amb emergència la situació crítica de falta d'habitatge assequible i estable
L'Ajuntament de Lloret de Mar anunciava el 2019 la promoció de 68 habitatges de protecció oficial impulsats per l'Institut Català del Sòl (Incasòl) a l'avinguda Vila de Blanes. S'havia d'haver estrenat aquest 2026 i tot just a l'estiu van presentar el projecte bàsic. El tràmit per concedir una bonificació a l'impost de construcció va posar sobre la taula al darrer ple la urgència i crítiques per part de l'oposició perquè s'avanci amb més celeritat en actuacions que posin a disposició dels veïns habitatge assequible i estable.
El plenari va aprovar, amb els vots de tots els grups, la proposta de declaració d'interès general o utilitat municipal la llicència obra major per la construcció d'un edifici plurifamiliar amb 63 habitatges per a lloguer accessible i aparcament soterrani a nom d'Incasòl i atorgament de la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Es tracta d'un petit tràmit en relació amb la promoció que fa tres anys (que ...) de retard i que ja es va tirar endavant per la preocupant situació de falta de lloguer assequible. El consistori va cedir una finca municipal. Els pisos està previst que es reparteixin en cinc plantes i un total de 5.800,82 m² de sostre. D’aquests, 3.867,21 m² es dedicaran a habitatges de protecció pública i els 1.933,61 m² restants a habitatge concertat. A més, també es construiran les places d’aparcament que marca el planejament vigent.
El punt va encendre el debat. La major part dels grups de l'oposició van criticar el que consideren una falta d'iniciativa per part del govern, tant en les actuacions que es porten a terme com en el seguiment d'aquest conveni.
El regidor de Tots per Lloret, Jordi Sais, va ser el més contundent. "Van dient que promocionen l'habitatge social i els dic que això és mentida, vostès no fan res, han estat tres anys totalment aturats, no han fet absolutament res", va dir Sais. Va recordar que el conveni incloïa els nou milions (297.000 euros per la redacció del projecte i licitació; el 2024, 2.147.000 milions per a execució; el 2025, 4.387.000 milions per a execució; el 2026, 2.180.000 per obres i lliurament). Per Sais, "no han estat capaços d'obligar que s'executi aquesta obra".
En la mateixa línia, Jordi Martínez, de Junts per Lloret va manifestar que "em preocupa que un govern que diu que és social no hagi estat capaç de tirar endavant aquesta promoció abans". També va apuntar que s'ha tardat tres anys per disposar dels pisos del carrer del Carme, recentment remodelats i que es posaran a lloguer.
Lara Torres, de Sumem Lloret, també considera que "creiem que és una obra que ja hauria d'estar iniciada i tot just portem a aprovació la bonificació de la taxa de licitació" i que s'hauria d'haver collat més Incasòl.
Llistat de pisos ocupats
Per la seva banda, la regidora d'ERC, Jennifer Pérez, va demanar al govern que insisteix per tirar-ho endavant. Va recordar que els 12 pisos que ara es posaran a lloguer són "una tireta". La regidora va demanar al govern que es treballi per conèixer el llistat de pisos que estan ocupats per ocupacions delinqüencials, els que generen problemes als veïns, els de grans tenidors o abandonats. Va demanar treballar en aquesta línia coordinant diferents departaments per "evitar noves ocupacions estudiant si s'escau, tapiar aquells edificis que siguin de grans tenidors i actualment estiguin abandonats".
El regidor d'Habitatge Alejandro Pérez va defensar la tasca que ha portat a terme el govern amb les comissions i reunions per accelerar l'obra que ha de tirar endavant Incasòl. Va admetre que els preocupa el retard, els tempos d'aquest projecte. Va atribuir-los als tràmits per la peculiaritat de la parcel·la, però va assegurar que estan a sobre perquè sigui realitat com més aviat millor.
Finalment, l'alcalde, Adrià Lamelas, que ha manifestat en més d'una ocasió la preocupant situació que obliga a molts veïns a buscar pisos fora del municipi, va considerar que als darrers pressupostos "es va evidenciar l'aposta del govern a l'habitatge" amb més personal i recursos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori