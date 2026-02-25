Protecció Civil homologa vuit plans d'emergències gironins i valida el d'autoprotecció d'un càmping amb risc d'inundacions
Onze plans d'autoprotecció catalans no s'han homologat per deficiències tècniques, dos d'ells a la província de Girona
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat aquest dimecres 31 plans municipals d'emergències (DUPROCIM) arreu de Catalunya, vuit dels quals corresponen a municipis de les comarques gironines. En la mateixa sessió també s’han homologat 24 nous plans d’autoprotecció (PAU), amb especial atenció al càmping Voramar de Blanes, afectat per risc d’inundacions.
En clau gironina, els vuit municipis que estrenen Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) són Argelaguer i Besalú, Bordils i Sant Jordi Desvalls, Camós, Fogars de la Selva i Fornells de la Selva i Vallfogona del Ripollès. Protecció Civil remarca en un comunicat que aquestes homologacions evidencien l’augment del compliment de les obligacions de planificació municipal -a finals del 2025 se’n van validar 58-.
El DUPROCIM és l’instrument que integra en un sol document els plans locals de protecció civil i estableix com s’organitzen i coordinen els recursos municipals davant d’una emergència greu, així com les mesures per protegir la població en funció dels riscos, informa Protecció Civil.
Pel que fa als PAU, la Comissió n’ha homologat 24 i en el que portem de 2026, ja en suma 61. Entre els plans validats aquest dimecres destaca el del càmping Voramar de Blanes per risc d’inundació, però també s’hi inclouen altres equipaments i instal·lacions situades a Girona, com la planta potabilitzadora de Montfullà (Bescanó) i la Residència Pi i Sunyer de Roses.
A més, dins dels plans temporals homologats per a actes amb gran afluència, Protecció Civil ha aprovat el PAU de la Gran Rua de Carrosses i Comparses del Carnaval 2026, que afecta Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, juntament amb altres rues de la resta de Catalunya.
Finalment, la Comissió també ha informat que 11 PAU de Catalunya no s’han homologat per deficiències tècniques, amb dos casos corresponents a la província de Girona.
