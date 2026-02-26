Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Corporació de Salut de la Selva incorpora la rehabilitació en línia

Ja han passat per la plataforma prop de 140 pacients des que es va implementar a l’estiu del 2025

Un pacient fent rehabilitació a través del mòbil.

Un pacient fent rehabilitació a través del mòbil. / CSMS

Redacció

Redacció

Blanes

El servei de rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha incorporat la telerehabilitació com a nova modalitat assistencial amb l’objectiu d’oferir una alternativa als pacients que necessiten iniciar el tractament de fisioteràpia de manera immediata en casos urgents. Aquesta modalitat permet, alhora, evitar desplaçaments innecessaris, millorar l’accessibilitat al tractament rehabilitador i incrementar la satisfacció dels usuaris.

Aquesta eina actualment s’utilitza en pacients postoperats, persones amb fractures o usuaris que ja han realitzat sessions presencials i es troben en la fase final del tractament, quan ja no necessiten aparells específics i poden continuar els exercicis des del seu domicili.

La Corporació es va adherir a una plataforma de telerehabilitació l’any 2025 i, després d’un període de formació de l’equip, l’eina es va implantar. Actualment, tres fisioterapeutes del servei de rehabilitació fan el seguiment dels pacients a través de la plataforma, que disposa de taules i indicadors que permeten als professionals conèixer en tot moment l’evolució clínica de cada usuari.

Des de la seva implantació i fins a finals de 2025, un total de 139 usuaris han utilitzat aquesta plataforma, amb una mitjana de 40 pacients connectats diàriament. Aquest model assistencial fomenta una participació activa del pacient en el seu procés de recuperació i contribueix a una continuïtat més gran del tractament.

Els professionals del servei són els responsables de dissenyar el pla d’exercicis personalitzat per a cada pacient. Abans d’iniciar l’ús de la plataforma, es fa una visita presencial en què es dona d’alta l’usuari i se li explica el funcionament del sistema. Posteriorment, des del domicili, cada persona pot realitzar els exercicis adaptant-los a la seva disponibilitat, mentre els fisioterapeutes ajusten el tipus, la intensitat i el nombre d’exercicis en funció de l’evolució clínica.

La Ludwig Band: «En els nostres concerts estem reunint famílies que fa temps que no es parlaven»

La Bisbal adjudica per 41.797 euros plaques solars a l’Arxiu Comarcal

Les imatges de la "nova era" del Rocambolesc

Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”

Els Comuns demanen frenar el nou mapa sanitari que posa en risc Campdevànol

El Govern aixeca les restriccions per la Dermatosi a tot Catalunya i permet de nou el moviment de bestiar

‘Bola de Drac’ celebra 40 anys amb una nova temporada després de la mort del seu creador, Akira Toriyama

Detectats 33 nous positius de pesta porcina dins de la zona d’alta risc, que eleven el total de casos a 195
