Interrompuda la circulació de l'R1 entre Arenys de Mar i Blanes per una manca de tensió
S'està gestionant un servei de transport alternatiu per carretera
La circulació de trens de l’R1 i l'RG1 entre Arenys de Mar i Blanes ha quedat suspesa a causa d'una manca de tensió derivada d'uns treballs que es duen a terme en aquest punt. N'han informat fonts d'Adif que han apuntat que s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat dels viatgers afectats. Personal del gestor ferroviari treballa per resoldre l'avaria tant aviat com sigui possible.
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Una queixa pel volum acaba amb destrosses a Girona: trenca el portal i 'empastifa' l’escala amb un extintor
- Un germà vol vendre la casa heretada i l’altre s’hi nega? La sortida “legal i barata” que evita la guerra familiar
- Júlia Otero i el càncer: la rutina que li ha canviat la vida després del diagnòstic
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- El Comitè d'Àrbitres conclou que el 2-1 del Girona contra el Barça s'havia d'anul·lar