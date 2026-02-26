Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Interrompuda la circulació de l'R1 entre Arenys de Mar i Blanes per una manca de tensió

S'està gestionant un servei de transport alternatiu per carretera

Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu.

ACN

Blanes

La circulació de trens de l’R1 i l'RG1 entre Arenys de Mar i Blanes ha quedat suspesa a causa d'una manca de tensió derivada d'uns treballs que es duen a terme en aquest punt. N'han informat fonts d'Adif que han apuntat que s'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per facilitar la mobilitat dels viatgers afectats. Personal del gestor ferroviari treballa per resoldre l'avaria tant aviat com sigui possible.

