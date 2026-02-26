Lloret estrenarà una fira professional d’hostaleria i restauració
La cita serà l'11 i 12 de març al Gran Casino Costa Brava amb 44 estands
Lloret de Mar estrenarà l'11 i 12 de març la primera edició d'Hostelmeeting, una nova fira professional que reunirà empreses, proveïdors i responsables de la hostaleria i la restauració d’arreu de Catalunya.
L’esdeveniment tindrà lloc a l’Auditori del Gran Casino Costa Brava i comptarà amb 44 estands expositors, amb la previsió que hi assisteixin centenars de professionals cada jornada.
La fira està organitzada conjuntament pel Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona i MC Advertising, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar i Lloret Turisme.
El president del Gremi d’Hostaleria, Enric Dotras, destaca que “aquest projecte neix per donar resposta a la necessitat d’un espai de networking professional de proximitat que afavoreixi la connexió directa entre proveïdors i decisors del sector” i remarca que Lloret de Mar “era la localització ideal” per ser una destinació turística de referència a Catalunya.
Segons l’organització, l’Hostelmeeting vol consolidar-se com una cita estratègica al territori en un sector que és un dels motors econòmics del país: l’hostaleria genera entre 73 i 75 milions de pernoctacions anuals i un volum d’ingressos estimat d’entre 22.000 i 24.000 milions d’euros, aproximadament entre el 12% i el 14% del PIB català.
Durant les dues jornades, la fira agruparà empreses i marques especialitzades en alimentació i begudes, equipaments i maquinària professional, interiorisme, tèxtil i il·luminació, serveis i consultoria, solucions tecnològiques i software de gestió, així com propostes vinculades a wellness, spas i equipaments esportius. A més de la zona d’exposició, el programa inclourà demostracions i presentacions orientades a generar contactes i oportunitats de negoci.
Entre els actes destacats, el mateix 11 de març a les 16.00 h hi haurà la ponència de Xavier Verdaguer, titulada “La longevitat inspira un estil de vida”, centrada en la innovació, la salut i les noves oportunitats que, segons l’organització, impacten directament en el futur del sector.
