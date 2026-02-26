El veí de Blanes acusat d'aconseguir imatges pornogràfiques de menors nega els fets al judici
La fiscalia manté la petició de 37 anys i 9 mesos de presó
El veí de Blanes acusat d'assetjar quatre menors per Internet per aconseguir imatges pornogràfiques l'any 2018 ha negat els fets. El processat, que ha declarat al final del judici a l'Audiència de Girona, només ha respost a les preguntes de la defensa i s'ha desvinculat dels perfils d'Instagram a través dels quals la investigació sosté que va contactar amb les víctimes, dues d'elles amb discapacitat psíquica, per obtenir el contingut pornogràfic. També ha dit que no va autoritzar la intervenció del seu mòbil als investigadors. La fiscal i l'acusació particular mantenen la petició de 37 anys i 9 mesos de presó per delictes de pornografia infantil, ciberassetjament sexual i amenaces. La defensa demana l'absolució.
El processat s'ha desvinculat dels perfils d'Instagram i dels números de mòbil des d'on, segons l'acusació, va contactar amb les quatre víctimes, totes elles menors d'edat, entre els mesos de maig i agost del 2018. De fet, ha afirmat que no era usuari "habitual" de xarxes socials, responent a les preguntes del seu advocat.
La defensa demana l'absolució i demana la nul·litat del buidatge del telèfon mòbil de l'acusat perquè sosté que es va fer sense el seu permís i sense autorització judicial. Durant l'interrogatori, el processat ha dit que quan el van arrestar va accedir a l'entrada i escorcoll del seu domicili, d'on la policia es va endur un ordinador, un portàtil i un disc dur, però ha negat que donés autorització per analitzar el contingut del telèfon.
Segons la seva versió, duia el mòbil al damunt quan es va presentar a comissaria perquè sabia que el buscaven. Quan el van arrestar, es van quedar el dispositiu: "En cap moment em van demanar accés". El processat assegura que aleshores no tenia bloquejat el telèfon amb cap codi PIN ni contrasenya.
A l'informe, la fiscal ha defensat que el buidatge del telèfon va comptar amb l'aval judicial necessari i ha remarcat que la defensa vol anul·lar l'accés al dispositiu perquè és on els perits van localitzar material de contingut pornogràfic relacionat amb el cas, mentre que als altres aparells requisats al domicili no.
L'home acumula quatre condemnes prèvies per delictes de corrupció de menors i producció, elaboració o tinença de material pornogràfic de jutjats de Mataró, Lleida i Castelló de la Plana i les acusacions li aprecien l'agreujant de multireincidència. Segons ha explicat al judici, arran d'aquesta darrera detenció i de l'ingrés a la presó, s'ha sotmès "voluntàriament" a programes psicològics específics per a agressors sexuals i, ja en llibertat, ha continuat fent tractaments per "evitar la pedofília".
37 anys i 9 mesos de presó
La fiscalia recull a l'escrit d'acusació, al qual també s'ha adherit l'advocat de l'acusació particular, que l'acusat va contactar amb quatre menors fent servir diversos perfils que tenia a les xarxes socials i a través dels quals demanava que li enviessin "fotos i vídeos de contingut pornogràfic".
Amb una de les víctimes hi va començar a parlar el juny del 2018, quan li va enviar un missatge dient que buscava "nenes de 12 a 16 anys" per "jocs per webcam" i que, a canvi, podia "demanar el que volgués, diners o que li comprés coses". A partir d'aquí, va començar una conversa amb la menor a través de la qual, indica la fiscalia, la va acabar convencent perquè li enviés el material pornogràfic.
La menor li va enviar diverses fotografies. Per aconseguir que li'n fes arribar més, i amb la finalitat d'"atemorir-la", la va amenaçar de fer arribar les imatges a tots els seus coneguts. El ministeri fiscal assenyala que ho va fer en una ocasió, reenviant-les a un amic i a un familiar de la víctima, i assegurant-li que les difondria "a tot l'institut" si no complia les seves exigències.
La fiscalia afegeix que l'acusat també va proposar a la víctima quedar per mantenir relacions sexuals i "gravar-se", arribant a aconseguir l'adreça de la menor. La trobada no es va arribar a produir mai perquè va ser quan la família va descobrir el que estava passant i ho va denunciar.
Amb la segona víctima, també de 15 anys i amb una discapacitat psíquica, hi va contactar entre els mesos de juny i juliol del 2018, també a través d'un perfil a les xarxes socials amb el qual li va enviar un missatge oferint diners a canvi de fotografies on aparegués despullada. La menor hi va accedir i li va enviar dues imatges. Fent servir el mateix 'modus operandi', va continuar trucant-li i enviant-li missatges per esporuguir-la i amenaçant-la de fer públiques les fotos. La menor el va bloquejar.
L'agost del 2018 va començar a parlar amb la tercera víctima, de 16 anys, i va aconseguir que li enviés com a mínim cinc fotografies pornogràfiques i el mateix mes va parlar amb la quarta menor, de 15 anys, però, tot i les seves proposicions, la víctima no li va fer arribar cap imatge.
La fiscalia l'acusa de tres delictes de corrupció de menors en la modalitat d'elaboració de pornografia infantil, dos delictes de ciberassetjament sexual a menors (child grooming), un delicte d'amenaces condicionals i un delicte de possessió de pornografia infantil amb l'agreujant de multireincidència i sol·licita 37 anys i 9 mesos de presó. També vol que indemnitzi les víctimes amb 30.000 euros en concepte de responsabilitat civil.
La defensa demana l'absolució i el judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
