Aturen la recerca de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
La investigació sobre la desaparició de l'home a Susqueda continua en mans dels Mossos d'Esquadra, que no descarten reprendre la recerca si apareixen noves pistes
Els Bombers han aturat la recerca de l’home de 27 anys que fa quatre dies que es troba desaparegut i que, segons se sospita, podria ser a Susqueda, ja que ell mateix va informar que es dirigia cap a aquesta zona.
El dispositiu es va activar dimecres a primera hora de la tarda, després que la família presentés la denúncia als Mossos d’Esquadra. Finalment, aquest dijous a la nit els Bombers -que coordinaven la recerca- van decidir donar-la per aturada per manca d’indicis. Abans de tancar el dispositiu, els drons van fer els últims vols i els equips els últims rastrejos.
Investigació
Ara el cas segueix en mans dels Mossos d’Esquadra. Tot i que la recerca sobre el terreny està aturada, els investigadors continuen indagant per intentar localitzar l’home, que no seria el primer cop que desapareix. Si apareixen noves pistes, la recerca es podria reprendre i es tornaria a activar els Bombers si calgués treballar en una zona rural o forestal.
Cal recordar que el vehicle del desaparegut es va localitzar aparcat als voltants del Santuari del Far. A partir d’aquí, des del dimarts es va rastrejar la zona cap endins, incloent-hi coves i el fons de la cinglera, per descartar possibles paradors. En el dispositiu hi van participar diversos grups dels Bombers -com el GRAE, la unitat canina i la de drons- i també patrulles dels Mossos, però el resultat va ser negatiu.
