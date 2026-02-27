Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaRocambolescfestival del circ GironaMoncho Fernándezprofessora Empuriabravadesaparegut Susquedasensellar GironaAxelle Merceron
instagramlinkedin

Aturen la recerca de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre

La investigació sobre la desaparició de l'home a Susqueda continua en mans dels Mossos d'Esquadra, que no descarten reprendre la recerca si apareixen noves pistes

El Santuari de la Mare de Déu del Far, en una foto d'arxiu.

El Santuari de la Mare de Déu del Far, en una foto d'arxiu. / CARLES COLOMER

Eva Batlle

Eva Batlle

Susqueda

Els Bombers han aturat la recerca de l’home de 27 anys que fa quatre dies que es troba desaparegut i que, segons se sospita, podria ser a Susqueda, ja que ell mateix va informar que es dirigia cap a aquesta zona.

El dispositiu es va activar dimecres a primera hora de la tarda, després que la família presentés la denúncia als Mossos d’Esquadra. Finalment, aquest dijous a la nit els Bombers -que coordinaven la recerca- van decidir donar-la per aturada per manca d’indicis. Abans de tancar el dispositiu, els drons van fer els últims vols i els equips els últims rastrejos.

Investigació

Ara el cas segueix en mans dels Mossos d’Esquadra. Tot i que la recerca sobre el terreny està aturada, els investigadors continuen indagant per intentar localitzar l’home, que no seria el primer cop que desapareix. Si apareixen noves pistes, la recerca es podria reprendre i es tornaria a activar els Bombers si calgués treballar en una zona rural o forestal.

Notícies relacionades

Cal recordar que el vehicle del desaparegut es va localitzar aparcat als voltants del Santuari del Far. A partir d’aquí, des del dimarts es va rastrejar la zona cap endins, incloent-hi coves i el fons de la cinglera, per descartar possibles paradors. En el dispositiu hi van participar diversos grups dels Bombers -com el GRAE, la unitat canina i la de drons- i també patrulles dels Mossos, però el resultat va ser negatiu.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents