Blanes acollirà la primera Fira de Formació amb informació d'una trentena de cicles
Més de 700 alumnes de diferents centres participaran de les activitats programades i per conèixer l'oferta formativa
Més de 700 alumnes participaran en la I Fira de Formació de Blanes allotjada a la Ciutat Esportiva. Està adreçada a estudiants de 4t ESO i cicle mitjà de Blanes i Lloret, que podran informar-se sobre una trentena de cicles formatius que poden fer a diferents localitats del territori. Se celebrarà el 4 de març.
L’objectiu és informar sobre l’oferta formativa del territori als alumnes dels centres educatius de 4t d’ESO, que tindran totes les opcions referents als Cicles Formatius de Grau Mig, així com als alumnes del Cicle Mitjà, amb l’oferta de Grau Superior. En aquest sentit, la fira tindrà dos espais diferenciats.
Per un costat hi haurà els estands formatius de tots els centres i entitats educatius que han confirmat la seva participació, i per l’altre s’han programat diverses xerrades de presentació on s’informarà de cada centre que s’ofereix. La I Fira de Formació de Blanes començarà a 2/4 de 10 del matí, després de l’acte inaugural, i s’allargarà fins a les tres del migdia, quan es tancarà l’activitat.
Tota l’activitat estarà centrada al voltant de la Pista Blava de la Ciutat Esportiva Blanes. A la part de dalt hi hauran els diferents estands amb les taules expositores dels centres de formació i els instituts, i a les quatre cantonades un corners amb capacitat per a unes 100 persones cadascun, on es faran les diferents xerrades dels instituts i centres formatius.
En aquest darrer sentit, han confirmat la seva participació instituts d’arreu del territori (Blanes, Lloret, Malgrat de Mar i Vidreres), així com el centre formatiu de Blanes COMASTECH, i el Departament de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Blanes, que informarà sobre itineraris formatius i sortides professionals, així com de programes d’ocupació juvenil.
També s’ha programat una xerrada motivacional a les 12 h del migdia adreçada als nois i noies que assisteixin a l’experiència, presentada sota l’explícit títol de ‘Efecte Wow’. Anirà a càrrec d’Hector Piñeros, del centre de formació Imagina’t, que es dedica precisament al disseny i gestió de programes d’orientació i formació.
Pel que fa a la participació, s’ha previst l’assistència d’uns 700 alumnes de secundària, procedents dels centres educatius de Blanes i Lloret de Mar. Al llarg de la jornada, a banda de poder informar-se sobre les diferents formacions, el Cicle Formatiu de Serveis de Restauració-Cuina de l’institut Coll i Rodés de Lloret farà una demostració d’algun plat que acabaran d’elaborar in situ.
