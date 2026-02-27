Carnaval a Tossa de Mar: 31 colles i 11.000 euros en premis
La celebració forma part de la programació conjunta del Carnaval de la Costa Brava Sud, organitzat conjuntament amb les poblacions de Lloret de Mar i Blanes
Tossa de Mar celebrarà dissabte la Rua de la Ressaca del Carnaval, que enguany arriba a la 49a edició consolidada com una de les rues més antigues de les comarques gironines. La cita, plenament arrelada a la comarca de la Selva, forma part de la programació conjunta del Carnaval de la Costa Brava Sud, organitzat pels ajuntaments de Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.
La rua comptarà aquest any un total de 31 colles de Carnaval inscrites i prop de 1.600 persones disfressades.
L'organització repartirà un total d'11.000 euros en premis en les diferents categories, reconeixent l’esforç, la creativitat i la posada en escena de les colles participants.
La 49a Rua de la Ressaca s’iniciarà a les 16.30 h des de la Rambla Joan Maragall i recorrerà diversos carrers del municipi fins davant del parc de bombers. Un cop finalitzada la desfilada, el Pavelló Municipal acollirà el tradicional Sambòdrom, amb la participació de 15 colles, que competiran en el concurs de coreografies davant del públic i del jurat.
Les cinc colles locals són: Canya i Conya, Les Drac’s, Els Guapus, Els Joves de Tossa i 6 de ball i 4 de gresca.
La jornada culminarà amb la Gala d’Entrega de Premis, que reconeixerà les millors comparses, carrosses i coreografies, i continuarà amb la Festa After Premis, amb la sessió del DJ Jorge Peñafiel, que posarà el punt final a la programació del Carnaval.
La regidora de Festes, Ana Abellan agraeix la implicació de colles, cossos de seguretat i voluntaris.
