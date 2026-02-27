Cinc ponents obren debat sobre la gestió d’inundacions en nuclis urbans a la Jornada Guilleries de Sant Hilari Sacalm
La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar reuneix una setantena d’assistents i posa el focus en la prevenció, la planificació i les solucions basades en la natura
Una setantena de persones van participar aquest dijous a la 10a Jornada Guilleries, dedicada enguany a la inundabilitat als nuclis urbans. La trobada, organitzada per la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar —impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona—, va reunir cinc ponents de perfils diversos per abordar el repte creixent de les inundacions en entorns urbans, amb especial atenció a la prevenció i l’adaptació al canvi climàtic.
En l’obertura de la jornada, l’alcalde Jordi Rotllant i els codirectors de la Càtedra, David Soler i Marc Ordeix, van recordar que aquestes sessions van néixer amb l’objectiu d’afrontar problemàtiques compartides arreu del país. Si a la primera edició s’hi exploraven alternatives als herbicides, aquest 2026 el tema escollit respon a una preocupació cada cop més present en molts municipis: com reduir el risc i l’impacte dels episodis d’inundació en zones poblades.
La primera intervenció va anar a càrrec d’Agnès Centellas Capsada, responsable d’Operacions de Protecció de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, que va presentar el mapa de Protecció Civil de Catalunya i el Pla de gestió del risc d’inundacions. Segons va remarcar, la combinació d’“orografia, usos del sòl i canvi climàtic” ha fet necessari “repensar el pla Inuncat” per enfortir-lo i preparar-se per episodis potencialment més extrems.
Tot seguit, Anna Ribas Palom, del Departament de Geografia i de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, va desgranar diferents estratègies de gestió i va defensar la importància de “jugar a favor de la natura”. En aquest sentit, va advertir que confiar-ho tot a les obres hidràuliques no garanteix una seguretat absoluta i va apostar per enfocaments més integrats que redueixin la vulnerabilitat del territori.
Des de la perspectiva de la planificació i les polítiques públiques, Alexandre Rocas i Jordi, de la demarcació territorial de Girona, va posar l’accent en les polítiques de prevenció, especialment en sòls pendents de desenvolupament —encara no urbanitzats— i en usos especialment vulnerables. La seva ponència va incloure un repàs de línies de treball vinculades a la Directiva d’Inundacions, orientades a minimitzar riscos abans que es materialitzin.
Un dels eixos centrals del debat va ser el paper de les solucions basades en la natura. Agustí Pere Figueras Romero, d’ABM Consulting SL, va aprofundir en com aplicar-les per reduir el risc d’inundacions fluvials i va fixar tres criteris clau: que tinguin funció hidrològica i hidràulica, que es fonamentin en processos naturals (i no només en el formigó) i que aportin co-beneficis com la millora de la biodiversitat, la reducció de la temperatura urbana o l’augment de la qualitat de l’aigua i de l’espai públic.
La darrera ponència, a càrrec de Maria Soria Extremera (Centre Tecnològic BETA, UVic-UCC), va traslladar els conceptes al vessant social i educatiu. Va presentar eines de sensibilització davant del risc d’inundació en conques mediterrànies, desenvolupades en el marc del projecte LocAll4Flood, i va defensar que la gestió del risc també passa per una ciutadania informada i preparada.
Les intervencions van desembocar en un debat obert amb preguntes del públic. Amb deu edicions a l’esquena, la Jornada Guilleries consolida Sant Hilari Sacalm com a espai de referència en bones pràctiques mediambientals. En anys anteriors, la iniciativa ha abordat qüestions com el control biològic de plagues, la minimització del risc d’incendis forestals, la jardineria urbana o la gestió de fonts públiques.
