Detingut un conductor després d’una fugida temerària a Vidreres
Tenia un requeriment judicial de reingrés a un centre penitenciari
DdG
La Policia Local de Vidreres, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Lloret de Mar, han detingut un conductor que tenia un requeriment judicial de reingrés a un centre penitenciari, després d’una fugida temerària durant un control policial conjunt.
Els fets van tenir lloc, la tarda del 23 de febrer, en el marc d’un dispositiu de control a la carretera C-63, quan un turisme va fer cas omís a les indicacions dels agents per aturar-se i va iniciar una fugida a gran velocitat. Durant la persecució, el conductor va realitzar maniobres temeràries i avançaments en zones de poca visibilitat, posant en greu risc la seguretat de la resta de conductors.
Finalment, el vehicle va quedar immobilitzat en un carrer sense sortida del municipi de Lloret de Mar, moment en què el conductor va abandonar el cotxe i va intentar fugir a peu, sent interceptat i detingut pels agents actuants.
Un cop identificat, es va comprovar que l’individu tenia vigent un requeriment judicial de reingrés a un centre penitenciari, motiu pel qual va ser posat a disposició judicial.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona