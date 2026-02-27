Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut un conductor després d’una fugida temerària a Vidreres

Tenia un requeriment judicial de reingrés a un centre penitenciari

Dos vehicles de la policia local de Vidreres.

Dos vehicles de la policia local de Vidreres. / DdG

DdG

Vidreres

La Policia Local de Vidreres, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Lloret de Mar, han detingut un conductor que tenia un requeriment judicial de reingrés a un centre penitenciari, després d’una fugida temerària durant un control policial conjunt.

Els fets van tenir lloc, la tarda del 23 de febrer, en el marc d’un dispositiu de control a la carretera C-63, quan un turisme va fer cas omís a les indicacions dels agents per aturar-se i va iniciar una fugida a gran velocitat. Durant la persecució, el conductor va realitzar maniobres temeràries i avançaments en zones de poca visibilitat, posant en greu risc la seguretat de la resta de conductors.

Finalment, el vehicle va quedar immobilitzat en un carrer sense sortida del municipi de Lloret de Mar, moment en què el conductor va abandonar el cotxe i va intentar fugir a peu, sent interceptat i detingut pels agents actuants.

Un cop identificat, es va comprovar que l’individu tenia vigent un requeriment judicial de reingrés a un centre penitenciari, motiu pel qual va ser posat a disposició judicial.

