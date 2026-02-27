Famílies de Santa Coloma de Farners es queden sense plaça a una aula de nadons perquè no donen permís per obrir-la
El consistori garanteix que al setembre estrenaran una tercera llar d'infants i incrementaran les places públiques
Una quinzena de famílies de Santa Coloma de Farners s'han quedat sense plaça a l'aula de nadons d'una llar d'infants municipal perquè el Departament d'Educació no dona permís per obrir-la. El motiu és que fa uns mesos es va fer una inspecció a l'edifici i el Departament va detectar-hi deficiències en alguns espais i va fer un requeriment a l'ajuntament. Fins que no es facin aquestes intervencions, el Departament no autoritzarà l'obertura de nous grups, inclosa l'aula de nadons. Des del consistori asseguren que a partir del setembre obriran una tercera llar d'infants municipal i això permetrà incrementar les places públiques, tot i que no hi veu una solució a curt termini.
Una quinzena de famílies de Santa Coloma de Farners esperaven matricular els nadons a la llar d'infants municipal del Tabalet a partir del gener, després que en diverses reunions el consistori els prometés l'obertura d'un nou espai. Fins ara, les places municipals estaven totes plenes i en aquest municipi no hi ha oferta privada.
Per això, el consistori va optar per fer reformes a la llar del Tabalet i així tenir una nova aula d'I0. El regidor d'Educació de Santa Coloma de Farners, Joan Casalprim, explica que arran de les obres, el Departament d'Educació va fer una inspecció a l'edifici per comprovar que es complien amb tots els requisits. En aquesta inspecció, però, la Generalitat va detectar que l'edifici no complia amb els criteris mínims que s'exigeixen.
Es tracta de deficiències en els tancaments, sobretot en obertures de ventilació i també la necessitat de fer finestres més grans. L'edifici és molt vell (és on antigament hi havia les monges) i les parets són de pedra. Això fa que aquestes intervencions siguin "costoses i llargues", explica el regidor. De fet, han analitzat aquest requeriment que ha fet Educació amb els tècnics municipals i han coincidit en el fet que no poder "garantir que aquest any es pugui obrir l'espai" a les famílies.
De fet, les deficiències no es troben dins de l'aula de nadons que s'havia d'obrir, sinó en altres espais en ús. Però el requisit impedeix que el Departament autoritzi noves obertures de cursos fins que no es resolguin les mancances.
Nova llar a partir del setembre
Casalprim ha apuntat que el cost de les obres per complir amb el requeriment que demana la Generalitat serien superiors als de condicionar un espai que s'ha de convertir en una nova llar d'infants municipal. Es tracta d'una llar que era privada i que va tancar fa uns anys.
El govern municipal va comprar les instal·lacions a finals del 2021 amb la intenció de convertir-ho en un equipament municipal. Les eleccions municipals, però, van fer que hi hagués un canvi al govern local i una vegada va arribar l'autorització de la Generalitat el 2023 per obrir el nou espai, l'equip de govern d'aleshores (liderat per Junts) va declinar obrir-la perquè considerava que ja hi havia prou places en les dues llars d'infants municipals.
Després de la moció de censura que hi va haver fa uns mesos al municipi, les forces d'Independents de la Selva, ERC i la CUP han decidit recuperar el projecte i tenen l'objectiu d'obrir la llar d'infants a partir del setembre. "Amb el requisit hem arribat al cap del carrer perquè ara necessitem l'aula, però no la podem obrir", explica el regidor. El republicà ha carregat contra l'equip de Junts per haver aturat aquest projecte i lamenta el retard que pot ocasionar per a les famílies afectades.
En paral·lel, diverses famílies mostren la seva frustració per quedar-se sense plaça en la llar d'infants. Asseguren que hauran de buscar una alternativa fora del municipi i algunes d'elles ho hauran de fer a cuitacorrents.
