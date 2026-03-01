Carrosses i comparses
El Carnaval celebra un cap de setmana de cloenda amb festa per a tothom
Tossa de Mar es torna a convertir en la gran capital de les rues, mentre Riudellots de la Selva es decanta per una festa més famíliar
El Carnaval ha arribat aquest cap de setmana al seu final, una cloenda que s’acomiada de la celebració amb festa, música, colors i ganes per a tornar l’any que ve, no sobra pas el temps per a la preparació de disfresses, coreografies i carrosses. A Tossa de Mar això bé ho saben, ja que es troben a un any de la 50a edició de la Rua de la Ressaca del Carnaval, consolidada ja com una de les rues més antigues de les comarques gironines i del tot arrelada a la comarca de La Selva.
Enguany han estat un total de 31 colles les que no s’han volgut perdre el recorregut, tant és així que, entre les 1.600 persones caracteritzades, qui destacava més era qui, de fet, no ho anava. Però tant participants com visitants sucumbeixen any rere any al Carnestoltes tossenc. La cita forma part de la programació conjunta del Carnaval de la Costa Brava Sud, organitzat pels ajuntaments de Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.
A les 16.30 h d'ahir les carrosses van començar a desfilar. La sortida s’iniciava des de la Rambla Joan Maragall i va recórrer diversos carrers del municipi fins davant del parc de bombers. Seguidament, i com ja és tradició, el Pavelló Municipal, va acollir el Sambòdrom o, per a qui no conegui l’argot carnavalesc, un concurs de coreografies. Aquest 2026 han estat 15 colles les que van competir i van deixar-se l’ànima, i el maquillatge.
La diada va acabar amb la Gala d’Entrega de Guardons, on es van repartir fins a 11.000 euros de premis en les diferents categories de la Rua de la Ressaca de Tossa; comparsa, carrossa, individual, grup i sambòdrom. També, cal no oblidar els premis locals, que compten amb tres categories; comparsa, carrossa i individual.
«Agraïm la implicació de totes les persones que ho han fet possible fent un agraïment a les colles participants, al personal municipal, als cossos de seguretat i a totes les persones voluntàries que treballen perquè la rua sigui un èxit i perquè Tossa visqui un Carnaval segur, participatiu i obert a tothom», va voler destacar la regidora de Festes, Ana Abellan.
Per altra banda, Riudellots de la Selva va viure un Carnaval que es va caracteritzar per la seva familiaritat i participació, amb una festa diferent pel que fa a multituds, però semblant pel que fa a ganes de disfressar-se, sortir pels carrers del poble i gaudir de la música que els omple i un bon ambient que caracteritza a les persones quan s’ho volen passar bé.
Organitzada per la Comissió de Festes de Riudellots i l’AMPA de l’Escola de Riudellots, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, la celebració va constar d’una rua i, seguidament d’una xocolatada calenta, que encara s’agraeix a finals de febrer. Després, amb l’energia recuperada, es va celebrar un ball obert a tothom, consolidant així una proposta pensada per a grans i petits.
El Carnestoltes de Riudellots també va comptar amb guanyadors en diferents categories, aquí es valoraven les comparses, les millors parelles de disfresses, la categoria individual i la personalització més original de totes.
