Blanes posa en marxa la pista esportiva coberta de Mas Florit
L'espai estarà obert al públic fora dels horaris d'entrenament
Blanes ha posat en servei la pista coberta del barri de Mas Florit. Les obres havien començat el juny de l’any passat i han acumulat alguns endarreriments per qüestions administratives i climatològiques. Segons ha informat el consistori, fora dels horaris d’entrenament assignats a les dues entitats, la pista quedarà oberta al públic perquè qualsevol persona la pugui utilitzar per entrenar, jugar o passar-hi l’estona. Durant el cap de setmana, quan no hi ha entrenaments assignats, l’ús és lliure, igual que en la resta de franges en què l’equipament no estigui reservat.
L’Ajuntament ha destinat 234.266,65 euros a les obres de millora, que han permès cobrir una pista que fins fa uns mesos era a l’aire lliure, renovar el paviment i reforçar la il·luminació, ara més eficient. També s’ha dotat l’espai d’equipament esportiu amb dues porteries i dues cistelles de bàsquet.
La pista està situada en un dels barris més allunyats del centre, a tocar de la carretera d’accés a la Costa Brava. El projecte, impulsat des del Departament d’Esports, respon a la necessitat de disposar de més instal·lacions esportives en condicions per contribuir a descongestionar la Ciutat Esportiva Blanes, i també per millorar la confortabilitat d’un espai veïnal que quedava molt limitat en dies de pluja o durant les hores de més radiació solar a l’estiu.
Els treballs han anat a càrrec de l’empresa Construccions Metàl·liques MEPAL.
L’acte per estrenar l'equipament renovat va estar encapçalat per l’alcalde, Jordi Hernández, acompanyat de la regidora d’Esports, Mònica Rabassa, el regidor del barri, Javi López, i la presidenta de l’Associació de Veïns de Mas Florit, Rosa Serrano. També hi van assistir representants de les dues entitats esportives que utilitzaran la instal·lació en horaris establerts: el Club de Patinatge Blanes Quatre Vents i el Club Futbol Sala Blanesport ’83.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna