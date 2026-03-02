Blanes tanca amb èxit la prova pilot de la Platja per a Gossos amb 16 analítiques i cap incidència destacada
El consistori fa un balanç positiu de la convivència i la salubritat, i obre la porta a donar-li continuïtat el 2026-2027
Blanes ha posat punt final aquest cap de setmana a la prova pilot de la Platja per a Gossos, que ha funcionat des de principis de novembre fins al dissabte 28 de febrer. S'han fet 16 analítiques i cap incidència destacada. L’espai, situat a la platja del centre del municipi entre l’espigó exterior del Club de Vela Blanes i el Monument d’Homenatge a la Marina del Passeig Cortils i Vieta, ha ocupat una superfície de 5.500 m².
L’Ajuntament fa un balanç positiu de l’experiència, impulsada per donar resposta a una demanda reiterada de tutores i tutors d’animals de companyia i entitats animalistes. Segons el consistori, la iniciativa ha permès compatibilitzar l’ús ciutadà de la platja amb el gaudi dels gossos en un entorn delimitat i senyalitzat, afavorint una convivència correcta durant els mesos de funcionament.
Controls sanitaris: 8 analítiques de sorra i 8 d’aigua
Un dels punts clau del seguiment ha estat la salut pública i el control sanitari. Durant els quatre mesos de funcionament s’han fet 8 analítiques de sorra i 8 d’aigua a càrrec d’un laboratori acreditat, amb tots els resultats dins la normativa vigent. Paral·lelament, l’àrea s’ha netejat de manera periòdica dos dies a la setmana (dimarts i divendres) per garantir la qualitat i la salubritat de l’espai, ha informat l'Ajuntament.
En aquest mateix període, la Policia Local també ha dut a terme controls periòdics, sense que s’hagin registrat incidències rellevants. Un cop tancada la prova pilot, està prevista una neteja i desinfecció exhaustiva per adequar la zona a l’inici de la temporada de platges i recuperar els usos habituals de l’espai.
Coincidint amb el darrer dia de funcionament, dissabte 28 de febrer es va celebrar una jornada familiar organitzada per l’entitat Happy Dogs Blanes amb el suport de l’Ajuntament. La festa, que es va allargar durant tot el matí (de les 10 h fins quarts de tres), va incloure una xerrada sobre tinença responsable i convivència amb els gossos en espais públics, així com activitats educatives infantils, un mural i la creació de petjades de les mascotes.
La jornada va culminar amb una exhibició canina d’obediència bàsica i agility adaptada a la platja, el sorteig d’una panera solidària amb tiquets a 3 euros, un pica-pica i un agraïment públic a persones i entitats, amb recordatori final de les normes de convivència.
Possibilitat de continuïtat per al període 2026-2027
El bon resultat de la prova pilot obre la porta a una possible nova temporada 2026-2027, però l’Ajuntament subratlla que caldrà definir-la mitjançant Decret d’Alcaldia i amb l’autorització prèvia del departament de la Generalitat competent en polítiques del litoral.
El futur decret haurà de concretar l’emplaçament, la delimitació i la superfície, així com les condicions d’accés i ús, horaris, període de funcionament, aforament màxim de persones i gossos, serveis de neteja, senyalització i, si s’escau, mesures de vigilància i seguiment. Aquesta setmana, a més, està previst retirar els elements instal·lats durant la prova pilot, com la tanca de pals i corda i la senyalització amb les normes d’ús.
