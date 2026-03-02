Productes no declarats i cosmètics perillosos: les irregularitats trobades en vuit centres d'estètica de Lloret de Mar
La Guàrdia Civil, la Policia Local i la Inspecció de Treball aixequen 50 actes per infraccions relacionades amb fiscalitat, sanitat i seguretat laboral
Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Lloret de Mar, amb el suport de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha destapat nombroses irregularitats en vuit centres estètics del municipi. Les inspeccions es van fer divendres 20 de febrer i han acabat amb 50 actes per infraccions administratives vinculades, sobretot, a àmbits fiscals, sanitaris, laborals i de seguretat social.
Els agents van entrar als establiments amb l’objectiu de comprovar si l’activitat s’ajustava a la normativa vigent i, en tots els locals inspeccionats, hi van detectar incompliments. Entre les irregularitats, hi havia productes no declarats o introduïts sense els requisits legals per poder-se comercialitzar a l’Estat, altres amb substàncies no autoritzades o en condicions que suposarien un risc per als consumidors, i també cosmètics sense un etiquetatge correcte, fet que en dificulta la traçabilitat i el control.
Arran del dispositiu, la Policia Local -a través de la unitat de Policia Administrativa- ha obert diligències administratives prèvies relacionades amb les infraccions detectades que fan referència com ara la Llei de Contraban, el Reglament CE 1223/2009 sobre productes cosmètics, el Reial decret 85/2018 pel qual es regulen els productes cosmètics i la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya. Els productes intervinguts han quedat precintats als mateixos locals, a disposició de les autoritats competents.
Des de l’Ajuntament de Lloret, s’ha valorat l’operatiu, informa la Guàrdia Civil en un comunicat, com un exemple de coordinació entre cossos policials i administracions per reforçar la protecció dels consumidors i evitar pràctiques que poden afectar la salut pública. El cos policial a més, recorda que aquest tipus d’inspeccions són fonamentals per garantir el compliment de la legalitat, protegir la salut dels consumidors i assegurar unes condicions laborals dignes i segures en aquest tipus de locals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna