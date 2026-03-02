Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vidreres obre un centre de dia amb 25 places per a l'atenció de persones grans

Es tracta d'un servei d’atenció diürna adreçat a persones grans, especialment en situació de dependència o risc social

D’esquerra a dreta, Jordi Camps, alcalde de Vidreres; Raúl Moreno, secretari general de Drets Socials i Inclusió, i David Álvarez Carreño, director territorial de Drets Socials i Inclusió a Girona, durant la inauguració del SAIAR Santa Victòria de Vidreres. / Generalitat de Catalunya

Redacció

Vidreres

El secretari general del departament Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, va inaugurar dissabte passat el nou SAIAR Santa Victòria de Vidreres, acompanyat de l’alcalde del municipi, Jordi Camps, i de la regidora de Benestar Social, Margarita Solé. El SAIAR és un servei d’atenció diürna adreçat a persones grans, especialment en situació de dependència o risc social, que facilita l’acompanyament i el suport a l'entorn comunitari.

“Avui posem en marxa un equipament que no és només un servei assistencial, sinó un espai de relació, d’acompanyament i de comunitat, pensat perquè les persones puguin continuar desenvolupant la seva autonomia i mantenint vincles”, va destacar Moreno durant l’acte. El secretari general va subratllar que el centre s’emmarca en “un model de cures més comunitari, preventiu i connectat amb l’àmbit sanitari, que entén que cuidar és preservar la dignitat i el projecte vital de cada persona”.

El nou equipament disposa d’una capacitat total de 25 places —20 de públiques i 5 de privades— i oferirà serveis d’acolliment diürn, higiene personal, manutenció, fisioteràpia, infermeria i activitats de promoció de l’autonomia personal.

La gestió del centre anirà a càrrec de SUMAR, entitat de capital íntegrament públic participada per la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, entre ells el de Vidreres, que actuarà com a mitjà propi municipal. El model d’atenció seguirà el programa “Tu decideixes com vols envellir”, basat en l’atenció centrada en la persona.

El cost anual del servei és de 299.200,47 euros. Els ingressos provenen principalment de l’aportació del Departament de Drets Socials i Inclusió i de les quotes de les persones usuàries, en un esquema de corresponsabilitat institucional que garanteix la sostenibilitat i l’equitat del recurs.

Els Serveis d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural (SAIAR) s’ubiquen principalment en comarques amb baixa densitat demogràfica i una taxa d’envelliment elevada, amb l’objectiu de reforçar els serveis de proximitat i prevenir la institucionalització prematura.

Finalment, durant la seva intervenció, Moreno també va posar en valor el nom del centre, Santa Victòria, com un reconeixement a la copatrona del municipi i al paper històric de les dones en l’àmbit de les cures.

