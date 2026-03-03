Blanes invertirà prop d'un milió d'euros per remodelar i dignificar la plaça dels Dies Feiners
La reforma integral vol convertir l’espai en un punt de trobada per a actes cívics, culturals i institucionals
L’Ajuntament de Blanes posa en marxa la remodelació i adequació de la Plaça dels Dies Feiners, un espai emblemàtic situat al centre històric. Els treballs suposaran la pacificació de l'espai.
Els treballs començaran amb actuacions preliminars dimecres mentre que l’obra principal s’iniciarà dilluns 9 de març, amb un termini d’execució previst de sis mesos, sempre que no hi hagi imprevistos com ara la possible aparició de restes arqueològiques en obrir el subsòl.
El projecte ha estat adjudicat a Artifex Infraestructures SLU (Cerdanyola del Vallès) per 969.210 euros.
L’actuació preveu una ordenació integral d’una plaça de 1.622 m², delimitada pels carrers Tapioles, Verge Maria i Pere Roure, que actualment presenta paviments deteriorats i voreres elevades, especialment a la part posterior de l’ajuntament.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, remarca que la intervenció busca “dignificar i revaloritzar” l’espai més singular del centre. “Volem que la ciutadania el pugui gaudir i que sigui un lloc d’acollida per fer-hi activitats culturals, lúdiques i institucionals amb millors condicions que fins ara”, assenyala.
Les obres contemplen l’enderroc dels elements superficials i l’obertura del subsòl per renovar serveis bàsics: aigua potable, pluvials i sanejament. Per la sensibilitat arqueològica de la zona, durant les excavacions per sota la rasant del paviment es farà seguiment arqueològic.
Un dels punts destacats serà la creació d’un accés més noble a l’Ajuntament amb un doble ús: entrada a l’edifici i escenari de petit format. Les escales seran de granit i es col·locarà un petit mur central per separar formalment el pas d’accés de l’espai escènic.
Pèrgola d’ombra, arbrat nou i enllumenat LED
La plaça guanyarà una zona d’ombra amb una pèrgola d’uns 150 m², situada a l’extrem oposat a la façana consistorial. Serà una estructura d’acer galvanitzat amb llantes d’alumini, amb una alçada lliure de 2,81 m i una amplada mitjana de tres metres, per mantenir la continuïtat dels itineraris de vianants.
El mobiliari urbà es renovarà amb bancs de granit i seients de fusta, complementats amb dauets pensats per afavorir la conversa i la relació. La il·luminació passarà a ser d’estalvi energètic amb LED, i s’hi afegiran tires LED a la pèrgola per aconseguir una llum suau i constant.
Pel que fa al verd urbà, es retiraran els arbres actuals i se’n plantaran de nous amb dues espècies: una de més ombra (lledoner) i una d’ornamental (Cercis siliquastrum). També es preveuen parterres amb arbustiva mediterrània de baix consum d’aigua, com espígol i juncia japonesa.
Una plaça 100% per a vianants
La remodelació també canviarà l’ús de l’espai: la plaça dels Dies Feiners esdevindrà exclusivament per a vianants. Fins ara, s’hi permetia la càrrega i descàrrega de cotxes durant unes hores al dia i hi havia estacionament habitual de motocicletes (excepte quan l’espai es reservava per a activitats). La prohibició d’accés i estacionament de vehicles entrarà en vigor a partir del dimecres 4 de març, coincidint amb l’inici dels treballs preliminars.
En paral·lel a l’arrencada de les obres, l’Ajuntament ha intensificat la comunicació amb veïnat i comerços. En una reunió recent a la Sala de Plens, encapçalada per l’alcalde i el regidor de Dintre Vila, Joan Felip, es van detallar aspectes logístics, amb presència de l’Associació de Veïns de Dintre Vila i de l’Associació de Botiguers de Blanes Centre, entre d’altres.
Entre les mesures, destaca que s’eliminarà l’espai actual de contenidors d’envasos, paper i vidre (no previst al projecte) i s’ha distribuït una circular informant de les illes de contenidors més properes. Durant tot el procés, també es mantindrà un passadís d’1,5 metres davant de portes d’habitatges i accessos a botigues i serveis per garantir l’entrada i la mobilitat quotidiana.
Amb la reforma, el consistori vol convertir la plaça dels Dies Feiners en una mena de “plaça major” del nucli antic: un espai ordenat, accessible i preparat per acollir actes institucionals, culturals i festius al cor de Blanes.
