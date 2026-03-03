Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un xoc de dos cotxes a C-63 a Lloret

Un home de 57 anys ha resultat afectat lleu i ha estat evacuat a l'Hospital de Blanes

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM - Arxiu

Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Ensurt aquest matí a la C-63, a Lloret de Mar, per un accident de trànsit entre dos turismes.

El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de set del matí, a l’altura del punt quilomètric 3,8. Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers.

Segons han informat els Bombers, cap dels ocupants ha quedat atrapat. De les dues persones implicades, una ha resultat ferida lleu: un home de 57 anys que presentava marejos i algun cop, i que ha estat evacuat a l’Hospital Comarcal de Blanes.

