Un ferit en un xoc de dos cotxes a C-63 a Lloret
Un home de 57 anys ha resultat afectat lleu i ha estat evacuat a l'Hospital de Blanes
Ensurt aquest matí a la C-63, a Lloret de Mar, per un accident de trànsit entre dos turismes.
El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de set del matí, a l’altura del punt quilomètric 3,8. Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, el SEM i els Bombers.
Segons han informat els Bombers, cap dels ocupants ha quedat atrapat. De les dues persones implicades, una ha resultat ferida lleu: un home de 57 anys que presentava marejos i algun cop, i que ha estat evacuat a l’Hospital Comarcal de Blanes.
