Maçanet de la Selva assumirà la gestió directa de la recollida de residus i la neteja viària a tot el municipi
El canvi pretén millorar la qualitat del servei i guanyar capacitat de resposta davant incidències
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha aprovat en el ple municipal modificar la forma de prestació dels serveis públics de recollida de residus i neteja viària, que passaran a ser gestionats directament pel consistori. Segons el govern municipal, el nou model busca guanyar qualitat, eficiència i capacitat d’adaptació a les necessitats del municipi.
L’alcaldessa, Natàlia Figueras, ha explicat que la gestió directa “permetrà dissenyar la prestació del servei de manera adaptable, atenent les necessitats específiques del municipi en cada moment”. L’Ajuntament remarca que aquest canvi ha de facilitar una resposta més ràpida davant incidències o imprevistos, reforçar la direcció del servei des dels equips tècnics municipals i optimitzar els costos globals de la prestació.
En el cas de la neteja viària, el consistori ja gestiona directament la neteja del nucli urbà a través de la Brigada municipal, mentre que a les urbanitzacions el servei es presta amb contractació externa. Amb l’acord aprovat, tota la neteja viària passarà a dependre directament de l’Ajuntament, amb l’objectiu de disposar d’“un equip complet” que doni resposta a les necessitats de Maçanet de la Selva arreu del terme municipal.
A partir d’aquesta aprovació, el consistori podrà iniciar els tràmits necessaris per implementar la gestió directa dels dos serveis.
El Ple també ha situat el 2026 com un any de desplegament del model escollit per la ciutadania en el procés participatiu de l’any passat: contenidors tancats al nucli i punts de recollida a les urbanitzacions. L’Ajuntament ha indicat que ja s’està treballant en el desenvolupament d’aquesta implantació, que ha de contribuir a millorar l’índex de reciclatge.
En aquest sentit, el consistori preveu anunciar pròximament reunions informatives obertes per explicar a la ciutadania el calendari i el funcionament del desplegament.
Millora de la mobilitat a Mas Altaba
Durant la mateixa sessió plenària, també s’ha aprovat definitivament el projecte d’obra local ordinària per millorar la connectivitat per a vianants i bicicletes a Mas Altaba, una actuació orientada a reforçar la mobilitat sostenible i la seguretat dels desplaçaments interns.
El Ple s’ha celebrat a la Sala de Plens de l’Ajuntament, ha estat obert a la ciutadania i s’ha retransmès en directe pel canal oficial de YouTube.
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Quinze preguntes que han de superar aspirants a funcionari a l'Ajuntament de Girona