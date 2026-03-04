Condemnen a 14 anys i 3 mesos de presó un home per agredir sexualment les dues filles durant anys
L'acusat reconeix al judici que perpetrava els abusos quan les nenes estaven amb ell durant el règim de visites
L'Audiència de Girona ha condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó i multes de 6.300 euros un home que va agredir sexualment les dues filles durant anys. A la sala de vistes, ha admès que va començar a fer tocaments a les nenes quan passaven temps amb ell en una població de la Selva durant el règim de visites, després de separar-se de la mare de les menors l'any 2006. Les agressions a la filla gran van començar quan la nena tenia 9 anys i van continuar fins que en va complir 12. De la filla menor en va abusar entre els 8 i els 10 anys. Com que ha reconegut els fets, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord i el tribunal l'ha condemnat per delictes d'agressió sexual, abusos continuats i exhibició sexual.
L'acusat ha arribat al judici en llibertat i ara, un cop notificada la sentència que la secció tercera ha dictat de viva veu, haurà d'entrar a la presó per complir la condemna.
