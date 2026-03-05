Breda obre una concessió per construir i regentar un nou bar als jardins a la zona esportiva
El projecte vol donar servei a la piscina, el camp de futbol, el pavelló, Cal Batlle i les pistes de pàdel
L’Ajuntament de Breda ha obert un concurs per trobar un concessionari que construeixi i gestioni un nou establiment de restauració a la zona esportiva del municipi. El projecte, que es podria concretar com a bar o com a bar-restaurant, s’ubicaria al parc de la zona esportiva i vol donar servei als diferents equipaments del sector, un espai amb afluència de públic al llarg de l’any i amb usuaris de totes les edats.
El contracte preveu una concessió d’obres que inclou tant la construcció com l’explotació posterior del servei. Això implica que l’adjudicatari assumirà l’execució de les obres i la gestió econòmica del negoci, i que el projecte només es farà si el concurs acaba tenint adjudicatari.
Per ordenar la licitació, l’Ajuntament ha aprovat un Programa Funcional que fixa les necessitats mínimes i les condicions tècniques essencials de l’actuació. A l’expedient s’hi han incorporat plànols orientatius i estimacions econòmiques amb caràcter “merament descriptiu”. En conseqüència, el consistori no licita un projecte d’obra tancat, sinó que serà el concessionari qui haurà de redactar el projecte bàsic i executiu i executar materialment les obres.
La concessió inclou la redacció del projecte d’acord amb el programa funcional, la construcció i posada en funcionament de l’edifici i les instal·lacions necessàries, i la gestió i explotació del negoci, assumint l’adjudicatari el “risc i ventura” de l’activitat, així com el manteniment i la conservació de les instal·lacions durant el termini de la concessió.
L’Ajuntament defensa que l’objectiu és dotar la zona esportiva d’un servei de bar que doni cobertura als equipaments de l’entorn —com la piscina, el camp de futbol, el pavelló, Cal Batlle i les pistes de pàdel— i considera que es tracta d’una oportunitat vinculada a l’afluència constant d’usuaris.
Dues opcions: bar o bar-restaurant
El consistori preveu dues alternatives, en funció de la proposta dels interessats. En el cas del bar, els plànols orientatius plantegen un edifici d’uns 100 metres quadrats, amb un nucli de serveis amb cuina connectada a la barra, una zona pública amb sala i barra interior, barres exteriors de servei a la zona de la piscina i del futbol, terrasses exteriors i lavabos. El servei s’entén com un establiment amb servei de barra i de taula per oferir begudes, tapes i entrepans freds o calents per consumir al mateix local, amb un aforament màxim inferior a 50 persones.
L’opció de bar-restaurant preveu un edifici més gran, d’uns 136 metres quadrats, amb cuina i magatzem, sala de menjador, barra interior, barres exteriors a les zones de piscina i futbol, terrasses i lavabos. En aquest cas, l’establiment està pensat per oferir menjar i begudes amb servei de cuina, barra i menjador, també per consumir al local, amb un aforament màxim inferior a 100 persones, segons els plànols.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran