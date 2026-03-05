Lloret de Mar tanca 2025 amb 5,1 milions de pernoctacions hoteleres i 1,17 milions de viatgers
Les dades reflexen que el turisme fora de la temporada alta se situa en el 47% del total
Lloret de Mar ha tancat el 2025 amb 5,1 milions de pernoctacions hoteleres i 1,17 milions de viatgers. Són xifres similars al 2024, tot i que hi ha hagut una reducció del 4% de places hoteleres. Pel que fa a destinacions, el mercat polonès se situa per primer cop en la tercera posició del mercat internacional. El francès en la primera posició i l'anglès en la segona.
El municipi, doncs, manté estable el volum turístic del 2025 però millora els indicadors de rendibilitat i avança cap a un model menys estacional. Així ho recullen les principals conclusions de la plataforma d’intel·ligència turística i big data que es va presentar dimecres per part de Lloret Turisme amb l’empresa tecnològica Mabrian, en una sessió que ha reunit una seixantena de professionals del sector. La jornada va comptar també amb la participació de Bioscore Sustainability, que va exposar per primera vegada els resultats específics de sostenibilitat de la destinació dins del projecte “Lloret Sostenible by Bioscore”.
L’informe constata un creixement en mesos de pretemporada (especialment febrer i abril) i de posttemporada (setembre i octubre), mentre que l’estada mitjana se situa en 4,3 dies i la despesa mitjana per targeta es manté en 127,40 €, en línia amb la temporada 2024.
L'estabilitat mantenint els viatgers tot i tenir menys places hoteleres reforça la lectura positiva dels indicadors econòmics.
En aquest sentit, el RevPAR (ingressos per habitació disponible) millora fins als 53,9 € (52,34 € el 2024), impulsat per increments en la tarifa mitjana diària (ADR) i el manteniment de l’activitat.
La redistribució de la demanda també es fa evident en el pes creixent fora de l’estiu: la pre i la post-temporada concentren el 47% de les pernoctacions anuals (22% de gener a maig i 25% de setembre a desembre), un moviment que reforça l’estratègia de desestacionalització.
Millora de satisfacció i canvis en mercats
La menor concentració als mesos centrals d’estiu s’associa a una millor experiència del visitant: l’índex global de satisfacció arriba als 87 punts, per sobre del 2024. També destaquen els resultats en seguretat (93 punts) i clima (90 punts).
Polònia, mercat emergent
Pel que fa als orígens, la destinació manté un volum global estable gràcies al creixement de mercats emergents, malgrat una lleugera disminució en alguns mercats tradicionals. La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, ha remarcat que “cal continuar treballant la diversificació d’orígens, ja que contribueix a una major resiliència i sostenibilitat turística de la destinació”.
Per primera vegada, el mercat polonès (10%) es consolida com a tercer mercat internacional per volum de pernoctacions, per darrere de França (16%) i el Regne Unit (12%), superant Alemanya (7%). Irlanda, Suècia, Noruega, Finlàndia o Croàcia també registren creixements, mentre que Estats Units manté xifres estables.
Un mix de productes més equilibrat
L’any 2025 confirma una evolució del posicionament de Lloret: l’interès pel producte de sol i platja baixa del 27% (2024) al 19% (2025), mentre que creix el pes de la cultura (del 15% al 17%) i es mantenen estables el turisme actiu (13%) i l’esport (10%). L’oci nocturn incrementa la seva quota del 7% al 9%, i els productes gastronòmic, familiar i de benestar mantenen pesos similars.
La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha destacat que aquesta redistribució “afavoreix una demanda més repartida en el calendari i amb interessos de viatge més amplis”.
Sostenibilitat: millora i més dades comparables
En l’àmbit de sostenibilitat, l’índex global millora fins a 56/100, amb una evolució positiva impulsada per una millor distribució de la despesa, una percepció més favorable (el 47% de les mencions vinculades a sostenibilitat són positives, davant un 13% de negatives) i una diversificació motivacional que equilibra el mix de productes.
L’informe incorpora per primer cop l’anàlisi detallada de Bioscore Sustainability, amb indicadors ambientals, socials i de governança comparables anualment. El projecte “Lloret Sostenible by Bioscore” creix en adhesions: els agents turístics passen de 13 a 26 i els establiments participants de 25 a 49. En emissions, l’anàlisi diferencia entre emissions directes, que baixen per pernoctació (-12,37%) i per viatger (-15,18%), i les emissions vinculades al consum elèctric, que augmenten associades al factor elèctric estatal i a un major consum per unitat d’activitat.
1.400 vols a Girona per Setmana Santa
De cara a la Setmana Santa i la temporada de primavera, la connectivitat aèria prevista a l’Aeroport de Girona–Costa Brava per als mesos de març, abril i maig se situa en 274.000 seients i prop de 1.400 vols, amb connexions amb 13 països i 35 ciutats. Tot i una capacitat global lleugerament inferior a la del 2025, el Regne Unit reforça el seu pes amb noves rutes des d’Edimburg i Londres Luton.
Pel que fa als perfils de visitant esperats, es preveu una combinació de públic familiar, parelles i grups esportius, amb protagonisme dels mercats francès i nacional i un increment d’interès als mercats britànic i polonès, en un context d’oferta més diversificada (cultural, activa, esportiva i escapades curtes).
