Riells i Viabrea denuncia una nova inundació a la Gi-522

L'ajuntament exigeix una solució i critica la falta de coordinació entre el Departament de Territori i l'empresa de manteniment

La carretera Gi-522 tallada per la pluja.

La carretera Gi-522 tallada per la pluja. / Ajuntament de Riells i Viabrea

ACN

ACN

Riells i Viabrea

L'Ajuntament de Riells i Viabrea denuncia una nova inundació a la Gi-522, just a la zona del pont i que ha obligat el consistori a tallar la via. Es tracta d'una situació recurrent cada vegada que hi ha aiguats i l'ajuntament es queixa perquè no s'hi ha posat solució. De fet, es mostra "indignat" perquè el Departament de Territori i l'empresa encarregada del manteniment de la carretera es van passant les responsabilitats de la situació l'un a l'altre. Per això, des del consistori exigeixen una "actuació urgent" i una solució definitiva a aquest problema que es repeteix cada vegada que hi ha un episodi de pluges intenses. Entre els problemes que genera hi ha l'afectació al transport públic i vehicles d'emergència.

En aquest sentit, des de l'ajuntament expliquen que tallar la Gi-522 implica, per exemple, que Bombers, Mossos o ambulàncies vehicles, a més de la resta de vehicles com els de gran tonatge hagin de desviar-se per la C-35 o per la GIV-5523, amb retards que van entre 15 i 20 minuts. A més, quan coincideixen altres inundacions en punts del municipi, com el pont de Júnior Park o el de l'estació de tren, les alternatives viàries es col·lapsen i la mobilitat esdevé molt complicada, assenyala el consistori. 

Per tot plegat, el govern municipal considera "inadmissible" que la situació continuï "exactament igual", malgrat que ja s'ha repetit diverses vegades i lamenta que la ciutadania "hagi de continuar patint les conseqüències d'una manca d'actuació i coordinació entre administracions".

