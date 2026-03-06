Lloret de Mar preparar accions per donar visibilitat internacional al turisme actiu
El sector està guanyant pes amb un creixent interès del visitant per la natura
Lloret de Mar vol continuar fent del turisme actiu un dels seus grans reclams. Lloret Turisme ha reunit aquest divendres les empreses que formen part del projecte Lloret Adventure per presentar el balanç d’accions del 2025 i avançar les principals línies de treball previstes per al 2026. Esperen ser més presents en fires especialitzades, seran presents en una fira de referència al sud de França per donar visibilitat a l'oferta en l'àmbit internacional.
La reunió ha servit per posar sobre la taula noves accions de promoció d’un segment turístic que el municipi considera estratègic per continuar diversificant l’oferta i atraure visitants més enllà de la temporada d’estiu.
De cara a l’any vinent, l’estratègia implicarà afinar millor els públics i mercats objectius, reforçar la creació de continguts tant en canals digitals com tradicionals, impulsar campanyes online, organitzar viatges de familiarització per a operadors turístics i periodistes, i guanyar presència en fires especialitzades.
La Fira de Toulouse
Una de les novetats destacades serà la participació, per primera vegada, a la fira Occ’ygène de Toulouse, una cita de referència del turisme actiu al sud de França. Amb aquest pas, Lloret busca ampliar la visibilitat internacional d’un producte que ha anat guanyant pes en els darrers anys.
La regidora de Turisme, Cristina Aymerich, ha defensat que la combinació entre oferta variada i estratègia conjunta és clau per posicionar la destinació. Segons ha assenyalat, aquest treball permet que Lloret de Mar es presenti com un municipi on es poden viure experiències actives a la natura durant tot l’any.
El projecte Lloret Adventure, creat el 2014, agrupa actualment 11 empreses especialitzades en activitats d’aventura i esport a l’aire lliure. En formen part Aqua Safari Jet Ski, Bungee Jumping, Catamaran Cruise, Diving La Casa del Mar, DKR Quads, eXperiences Costa Brava, Golf Lloret Pitch & Putt, Kayak Adventure, Lemon Kayak, Omno Park i Water Sports & Jet Ski Fenals.
Segons dades de la plataforma d’intel·ligència turística de Lloret Turisme, l’interès per les activitats vinculades a la natura s’ha mantingut entre les principals converses a les xarxes socials des de la pandèmia. Aquest àmbit representa ja un 13% de l’interès dels visitants, fet que el situa entre els productes turístics amb més pes dins la destinació.
L’aposta pel turisme actiu s’inscriu també en una estratègia més àmplia vinculada a la qualitat, la sostenibilitat i la inclusió, amb iniciatives com Bioscore i PROA, orientades a reforçar el valor afegit de l’experiència turística.
Amb aquest full de ruta, Lloret vol continuar guanyant posicions com a destinació de referència per a les activitats a la natura a la Costa Brava, i fer-ho amb una oferta capaç d’atraure visitants durant tot l’any.
