La CUP rebutja reactivar la C-32 i reclama el tren-tram entre Blanes i Lloret
La formació veu «del tot incongruent» que el Govern estudiï de nou l’autopista mentre preveu un corredor BRCAT aquest any
La CUP de Blanes ha carregat contra la possibilitat de reactivar el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar i ha tornat a situar el tren-tram com a alternativa de fons per resoldre la mobilitat entre els dos municipis. Segons la formació, una resposta escrita del Govern del 23 de febrer a una pregunta del diputat Dani Cornellà assenyala que aquest 2026 es vol implantar un corredor de busos llançadora BRCAT, però també obre la porta a estudiar de nou l’ampliació de l’autopista.
Cornellà considera «del tot incongruent» aquesta aposta i, segons la nota de la CUP, recorda que el projecte ja va quedar aturat el 2022 després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estimés que l’estudi ambiental havia caducat i que la proposta vulnerava la llei del canvi climàtic. En paral·lel, el portaveu de la CUP a Blanes, Carles Estríngana, defensa que la sortida implica posar en marxa el tren-tram entre Blanes i Lloret o bé per desdoblar les carreteres entre Tordera, Blanes i Lloret, i ho vincula també a la protecció dels boscos del Vilar i de Sant Pere del Bosc.
Per a la CUP, el BRCAT pot servir com a mesura provisional, però no resol de manera definitiva l’alta demanda de desplaçaments entre les dues poblacions. La formació sosté que el ferrocarril ofereix millors prestacions en velocitat, emissions, cost i manteniment que l’autobús, i atribueix aquesta comparativa a dades de la Plataforma Tren-Tram Olot-Banyoles-Girona.
Reivindicació de les plataformes
Reivindica la feina de les plataformes Aturem la C-32 i les Emboscades contra el projecte. En aquest punt, la CUP sosté que l’ampliació de la via no beneficiaria la mobilitat quotidiana de les treballadores que es mouen entre Tordera, Blanes i Lloret i que, en canvi, afavoriria sobretot els desplaçaments vinculats al turisme.
Així, la formació situa el debat en dues pantalles: una resposta immediata amb busos llançadora i una solució estructural que vol ferroviària. En el material facilitat, l’únic pas concret atribuït al Govern és la previsió del BRCAT aquest any i l’impuls d’un nou estudi sobre la C-32.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia