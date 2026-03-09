Justícia preveu iniciar el 2028 les obres del nou jutjat de Santa Coloma de Farners
El projecte ja està en redacció i el nou equipament gairebé triplicarà la superfície actual dels jutjats
Santa Coloma de Farners tindrà un nou edifici judicial. El projecte ja està en fase de redacció i la previsió és que les obres comencin durant el primer semestre de 2028, amb una durada aproximada de dos anys. Es tracta d’una obra molt reivindicada a la ciutat des de fa més de 15 anys i que finalment compta amb un emplaçament: un solar cedit per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners situat a la zona de Castanyet, al costat de l’antiga fàbrica Planas.
El nou Tribunal d’Instància de Santa Coloma de Farners tindrà una superfície de 4.209 metres quadrats, molt per sobre dels 1.444,82 metres quadrats que sumen actualment les dues seus judicials del municipi. Això suposa un increment del 191% de l’espai disponible, gairebé triplicant la superfície actual.
Ara mateix, els serveis judicials de Santa Coloma de Farners es reparteixen entre dos immobles situats a la carretera de Sant Hilari i al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4. El futur edifici permetrà concentrar tota l’activitat en una sola seu.
L’equip que redacta el projecte és la UTE formada per Septiembre Arquitectura i Corada Figueres, que treballa en l’encàrrec des de principis d’any. La inversió prevista és de 10,2 milions d’euros.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha emmarcat el projecte en “una legislatura de profundes reformes en l’àmbit de la justícia” i ha remarcat que el nou equipament ha de servir per fer “una justícia més eficient, més ràpida i més àgil”. També ha destacat que la justícia “no és només l’organització, sinó també els recursos materials i humans” i ha subratllat en roda de premsa que l’actuació permetrà millorar les condicions de treball dels professionals i el servei que es presta a la ciutadania.
El 2030, en funcionament
Espadaler ha explicat que el nou edifici s’ha de dissenyar conjuntament amb els jutges, els funcionaris i la resta d’operadors per adaptar els espais a les necessitats del Tribunal d’Instància, incloent-hi els circuits interns. “L’important és que ara ja hem fet el tret de sortida, que això ja no té marxa enrere”, ha afirmat. El conseller també ha remarcat que “hi ha el finançament compromès”, xifrat en 10,2 milions d’euros, i ha situat l’horitzó perquè l’equipament pugui estar en funcionament “a la meitat del 2030”, si no hi ha entrebancs en la licitació de les obres.
L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, ha celebrat que es desencalli “una obra que fa molts i molts anys que està encallada” i ha assegurat que el projecte és una “molt bona notícia” tant per als professionals com per als veïns. Segons ha dit, el futur equipament judicial permetrà disposar de més serveis i això “la ciutadania també ho veurà reflectit”.
Impacte urbanístic a la zona
Prat també ha posat l’accent en l’impacte urbanístic del projecte. “Urbanísticament, evidentment que hi guanyem, perquè és una zona bastant degradada”, ha afirmat. En aquest sentit, ha detallat que una de les millores previstes és la canalització de l’aigua en un punt especialment conflictiu quan plou amb intensitat. “El sol fet de canalitzar això amb un gran col·lector que dirigeixi cap a la riera, això ja és una millora molt important”, ha remarcat.
L’alcalde ha afegit que l’actuació també ha de servir per transformar l’entorn de l’antiga fàbrica Planas i revitalitzar aquest sector de la ciutat. “Els veïns guanyaran una zona molt important per la ciutat”, ha dit. A més, ha recordat que els jutjats eren una reivindicació històrica al municipi: “Recordo quatre o cinc alcaldes que ja parlaven dels jutjats”.
Segons ha explicat, el projecte havia passat per diferents fases i ubicacions, inclosa una proposta al polígon industrial, però finalment s’ha optat pels terrenys de Castanyet. “Fa dos anys l’Ajuntament va manifestar que aquest era el lloc idoni per acostar els jutjats a la ciutadania, incentivar el comerç a la zona i millorar aquest espai”, ha subratllat.
En paral·lel al disseny de l’interior de l’edifici amb els serveis afectats, està previst urbanitzar la zona de l’entorn del solar. Aquesta actuació ha de permetre ordenar un àmbit que l’Ajuntament considera estratègic i millorar-ne tant la mobilitat com el drenatge.
El nou edifici també haurà de donar cabuda a una nova plaça judicial de la Secció Civil i d’Instrucció, tal com ha apuntat Ramon Espadaler. Aquesta plaça forma part del conjunt de 91 noves places judicials que el Govern espanyol s’ha compromès a crear i que el Departament de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya consideren prioritàries.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries