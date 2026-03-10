Detenen el propietari d'un bar de Blanes i tres homes més per vendre-hi droga
La policia en el marc del Pla Kanpai hi va intervenir cocaïna, haixix, 2.680 euros en efectiu i va detectar treballadors sense contracte
Un dispositiu policial en un bar del barri de Ca la Guidó -ubicat al carrer Santiago Rusiñol- de Blanesva acabar dissabte 7 de març amb quatre detinguts per presumptes delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Entre els arrestats hi ha el propietari del local, a qui també s’atribueix un delicte contra els drets dels treballadors per tenir empleats sense contracte.
L’operatiu en el marc d'un nou pla Kanpai contra la multireincidència es va dur a terme entre les set de la tarda i la mitjanit. Hi van participar una quarantena d’efectius dels Mossos d’Esquadra, amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Blanes i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, així com efectius de la Policia Local de Blanes, amb la Unitat Canina, i de la Policia Nacional.
Segons la policia, investigacions prèvies apuntaven que alguns clients habituals del bar feien servir el local per vendre droga, presumptament amb la col·laboració del propietari. En concret, s’hi hauria venut haixix i cocaïna.
Durant l’entrada i escorcoll de l’establiment, els agents van detenir tres homes de 38, 41 i 44 anys, tots tres amb antecedents, per presumptes delictes contra la salut pública i pertinença a grup criminal. També van arrestar el propietari del bar, de 31 anys i sense antecedents, acusat dels mateixos delictes i, a més, d’un delicte contra els drets dels treballadors.
Denúncies i infraccions
El dispositiu també es va saldar amb cinc denúncies: tres per tinença de substàncies estupefaents i dues per armes blanques. Els agents van intervenir cocaïna, haixix i 2.680 euros en efectiu.
A més, es van identificar 23 persones, que acumulaven 21 antecedents policials. Una altra persona va ser denunciada per la llei d'estrangeria. La inspecció del local també va detectar diverses infraccions administratives, segons informen els Mossos.
