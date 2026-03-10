Hostalric recuperarà de nou la història medieval amb tres dies d'activitats
La Fira, en la 29 edició, se celebrarà del 3 al 5 d'abril entre els carrers del municipi, el recinte emmurallat i la fortalesa
El passat medieval d'Hostalric tornarà als carrers del municipi en la 29a edició de la Fira Medieval que se celebrarà del 3 al 5 d'abril amb un ampli programa d'activitats culturals i festives.
Durant tres dies, els carrers del municipi, el recinte emmurallat i la fortalesa es convertiran en un gran escenari per reviure l’edat mitjana a través d’espectacles, recreacions històriques i un gran mercat d’artesania.
L’acte inaugural de la fira estarà precedit per la Gran Desfilada dels Vescomtes de Cabrera, que recorrerà els carrers de la vila acompanyats del seu seguici. Entre les activitats més destacades del programa hi ha la ballada dels gegants d’Hostalric, que s’incorpora enguany com a novetat, així com l’espectacle de foc de la companyia belga Pyronix Production i la celebració del segon vespreig medieval.
La programació també inclourà diverses propostes gastronòmiques, com la cuina medieval i el dinar popular, a més de cercaviles musicals, teatre de carrer i recreacions històriques. Tampoc hi faltaran activitats tan singulars com l’exposició de tortura i bruixeria en època medieval o el tradicional gran torneig de cavalleria, un dels moments més esperats de la fira.
Paral·lelament, aquest any els carrers i balcons del municipi es guarniran amb el domàs del Vescomtat de Cabrera, un símbol festiu d’edició limitada pensat perquè els veïns i veïnes puguin sumar-se a l’ambientació medieval de la vila.
