Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
Els Mossos d’Esquadra van actuar a Lloret de Mar després que una víctima denunciés coaccions i amenaces per exigir-li més diners dels pactats
Els estafadors de l’asfalt han tornat a actuar a les comarques gironines. Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes i investiguen cinc persones més per aquesta pràctica delictiva que reapareix de manera intermitent a la demarcació de Girona. En aquest cas, l’actuació policial s’ha fet a Lloret de Mar i arran d’un cas ja consumat.
L’anomenada estafa de l’asfalt té com a objectiu enganyar tant particulars com empreses. El mètode és sempre similar. Els suposats operaris es presenten davant la víctima i li expliquen que els han sobrat restes d’asfalt d’una obra anterior. Amb aquesta excusa, ofereixen enquitranar accessos, camins o entrades de finques per un preu aparentment molt baix i per sota del mercat.
L’engany pot acabar ja en el moment del primer pagament, quan la víctima abona diners per avançat i els falsos treballadors desapareixen sense fer cap feina. Però el més habitual és que comencin els treballs, deixin l’obra a mig fer i, a partir d’aquí, exigeixin més diners dels pactats inicialment. És en aquest punt quan comencen les pressions, les coaccions i, en alguns casos, directament l’extorsió.
Segons han detectat els investigadors, algunes víctimes acaben pagant quantitats elevades per la pressió que reben. A més, els treballs que executen els delinqüents solen ser de molt baixa qualitat i amb un resultat final matusser.
Coacció a la víctima
En el cas de Lloret de Mar, tal com va avançar El Caso i ha confirmat Diari de Girona, la víctima va alertar els Mossos d’Esquadra el dia 4 de març després que els suposats treballadors el coaccionessin i l’amenacessin perquè els pagués més diners dels que havien acordat inicialment.
Segons la denúncia, els homes li van asfaltar un tram de l’entrada d’una finca per un import concret, però després van continuar asfaltant més superfície i li van reclamar una quantitat molt superior.
Arran de l’avís, els agents van detenir els dos presumptes caps de la banda, tots dos de nacionalitat irlandesa. Durant l’escorcoll els van localitzar més de 6.000 euros en efectiu, una quantitat que fa sospitar als investigadors que podrien haver consumat altres fets similars. Per aquest motiu, la policia investiga si hi ha més víctimes relacionades amb aquesta trama. Cap dels dos arrestats tenia antecedents policials.
A banda dels dos detinguts, també hi ha cinc investigats, que serien els treballadors que es trobaven a la zona i que haurien participat en l’obra.
No és la primera vegada que aquesta pràctica reapareix a les comarques gironines: els Mossos ja van detectar un rebrot de la estafa de l’asfalt el juny del 2024, amb quatre temptatives al Gironès i al Baix Empordà, després dels nombrosos casos registrats entre el 2016 i el 2020.
Davant qualsevol sospita, els Mossos d’Esquadra aconsellen demanar pressupost per escrit, exigir la documentació de l’empresa i, si persisteixen els dubtes o hi ha pressions, avisar immediatament el 112.
