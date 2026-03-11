Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
tornado GironaMercadonaSant Jordi Gironadroga Blanesnou hospital Truetaeix transversal ferroviariDavid UclésIran
instagramlinkedin

Un xoc entre dos camions a l’AP-7 a Sils deixa fruita i verdura escampada a la calçada

L’accident, en un matí marcat per la boira, ha obligat a tallar diversos carrils i provoca retencions

VÍDEO | Un xoc entre dos camions a l’AP-7 a Sils deixa fruita i verdura escampada a la calçada

VÍDEO | Un xoc entre dos camions a l’AP-7 a Sils deixa fruita i verdura escampada a la calçada

Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Sils

Accident de trànsit amb bolcada de càrrega aquest dimecres al matí a l’AP-7, al seu pas per Sils. El sinistre s’ha produït poc després de dos quarts de vuit, a l’altura del quilòmetre 82 en sentit Girona, en una jornada marcada per la boira.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.

Arran de la col·lisió, un dels tràilers, que ha quedat aturat al marge dret de l’autopista, ha perdut part de la càrrega després de rebre un impacte per darrere. La fruita i la verdura que transportava han quedat escampades sobre la calçada, sobretot enciams.

Els Bombers han fet una primera neteja de la via, però posteriorment els treballs han quedat en mans de Conservació de Carreteres, ja que la càrrega ocupava uns 200 metres. L’incident ha obligat a tallar diversos carrils i ha deixat només un carril obert a la circulació, fet que ha provocat retencions de fins a dos quilòmetres.

Notícies relacionades

Pel que fa a l’afectació personal, un dels conductors ha resultat ferit lleu, mentre que l’altre n’ha sortit il·lès, segons el Servei Català de Trànsit.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents