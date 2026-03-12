Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació viària als escolars de Vidreres

La Policia Local treballen amb els alumnes aspectes com les normes per circular amb bicicleta o les conductes de risc a la via pública

Un agent de la Policia Local durant una de les sessions.

Redacció

Redacció

Vidreres

La Policia Local de Vidreres ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del projecte d'Educació Viària adreçat a l'alumnat dels centres educatius del municipi. La iniciativa té com a objectiu fomentar una mobilitat segura, responsable i respectuosa entre els més joves.

Els agents de la Policia Local treballen amb els alumnes diversos aspectes relacionats amb la seguretat a la via pública: com actuar com a vianants segurs, les normes bàsiques per circular amb bicicleta i patinet, la identificació de conductes de risc a la via pública i els perills associats al consum d'alcohol i drogues en la conducció.

Les activitats es desenvolupen a través de dinàmiques participatives i casos pràctics, que permeten als alumnes reflexionar sobre situacions reals del dia a dia i aprendre a prendre decisions segures quan es desplacen per l'espai públic.

L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha destacat que amb aquestes formacions l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la prevenció i l'educació en matèria de seguretat viària, incidint especialment en la formació dels més joves perquè esdevinguin ciutadans responsables i conscients de la importància de respectar les normes de circulació.

Des del consistori es vol agrair la col·laboració i implicació dels centres educatius del municipi, que fan possible el desenvolupament d'aquesta iniciativa educativa.

TEMES

