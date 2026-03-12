Educació viària als escolars de Vidreres
La Policia Local treballen amb els alumnes aspectes com les normes per circular amb bicicleta o les conductes de risc a la via pública
La Policia Local de Vidreres ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del projecte d'Educació Viària adreçat a l'alumnat dels centres educatius del municipi. La iniciativa té com a objectiu fomentar una mobilitat segura, responsable i respectuosa entre els més joves.
Els agents de la Policia Local treballen amb els alumnes diversos aspectes relacionats amb la seguretat a la via pública: com actuar com a vianants segurs, les normes bàsiques per circular amb bicicleta i patinet, la identificació de conductes de risc a la via pública i els perills associats al consum d'alcohol i drogues en la conducció.
Les activitats es desenvolupen a través de dinàmiques participatives i casos pràctics, que permeten als alumnes reflexionar sobre situacions reals del dia a dia i aprendre a prendre decisions segures quan es desplacen per l'espai públic.
L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha destacat que amb aquestes formacions l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la prevenció i l'educació en matèria de seguretat viària, incidint especialment en la formació dels més joves perquè esdevinguin ciutadans responsables i conscients de la importància de respectar les normes de circulació.
Des del consistori es vol agrair la col·laboració i implicació dels centres educatius del municipi, que fan possible el desenvolupament d'aquesta iniciativa educativa.
- La paga extra que molts pensionistes encara passen per alt: fins a 147,60 euros més al mes si compleixen aquests requisits
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Tres menors ferits en una explosió mentre feien un experiment de química en una escola de Porqueres
- Joan Pera: 'Una senyora em va venir a veure perquè el metge li va recomanar
- David Jiménez, expert en dret fiscal, adverteix del perill que avis o tiets facin una cartilla a nom del nen
- Assalt violent en una casa de Sant Jordi Desvalls: amenacen una parella amb una arma de foc i fereixen l'home
- Un empresari de Ripoll, assassinat a Brasil