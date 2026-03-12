Un jove de 18 anys ataca la família amb una arma blanca a Sant Feliu de Buixalleu, agredeix uns veïns i mor atropellat a l’AP-7
Els cinc ferits han estat atesos pel SEM i traslladats a centres sanitaris, mentre els Mossos mantenen oberta la investigació dels fets
Un jove de 18 anys hauria atacat la seva família amb una arma blancala matinada d’aquest dijous en una casa de Sant Feliu de Buixalleu. Hauria ferit els seus pares i el seu germà, que és menor d’edat.
Després de sortir del domicili, el noi també hauria agredit uns veïns amb un objecte contundent. En concret, hauria colpejat una dona, àvia de la família veïna, i la seva neta, menor d'edat.
Arran dels fets, s’han activat patrulles dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners, que han rebut l’avís cap a les dues de la matinada, així com diverses unitats del SEM per atendre els ferits. Els tres familiars ferits per arma blanca han estat traslladats a l’hospital Josep Trueta, on han ingressat. Segons fonts policials, no es tem per la seva vida. L’àvia i la neta també han estat evacuades a un centre sanitari, de moment se'n desconeix l'estat.
Recerca negativa i atropellat
Amb la descripció del jove i un cop comprovat els fets, els Mossos d’Esquadra han iniciat la recerca del noi i no ha tingut un resultat positiu fins al cap de dues hores, confirmen des del cos policial.
La investigació apunta que els fets s’han tancat tràgicament cap a les quatre de la matinada, quan un camió ha atropellat mortalment un jove a l’AP-7, al punt quilomètric 117 i en sentit sud, dins del terme de Sant Celoni. El conductor no ha pogut evitar l’impacte i els sanitaris no han pogut salvar la víctima. El camioner, en estat de nerviosisme i ansietat, ha estat traslladat a l’hospital de Granollers.
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners investiguen l’atac que hauria perpetrat aquest jove que ja havia protagonizat altres episodis conflictius, mentre que l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Metropolitana Nord s’ha fet càrrec de les diligències sobre l’accident mortal a l’AP-7, que ha provocat cues quilomètriques a primera hora del matí.
