Més de mig miler de persones es manifesten a Sils per reclamar la construcció d'un institut
L'alcalde es compromet a avançar diners de partides municipals per accelerar les obres
Més de mig miler de persones s'ha manifestat aquest dijous al matí a Sils (Selva) per reclamar al Departament d'Educació que construeixi un institut.
Des del 2008 el centre està en barracons, uns mòduls que els professors han assegurat que ja tenien més de 20 anys i que eren obsolets. Això fa que destinin molts diners a la climatització i obliguin la direcció a escollir entre pagar les factures o fer algunes activitats.
La comunitat educativa critica que falten espais i també que els falla la connexió a internet. L'alcalde de Sils ha anunciat que ja han cedit els terrenys i es compromet a avançar diners perquè les obres comencin com més aviat millor. "La pilota està al teulat del Departament", han afirmat els docents.
La protesta ha arrencat a dos quarts d'onze del matí quan els alumnes de l'institut han sortit del centre amb pancartes reivindicatives. Ho han fet acompanyats pels alumnes de dues escoles del municipi i també algunes famílies que han decidit sumar-se a la manifestació per exigir un nou institut a Sils.
Sota els càntics de "prou barracons, volem un institut!", els alumnes s'han dirigit fins als terrenys on s'hauria de construir el nou centre. Un dels professors de l'institut, Jordi Mateu, recorda que ja fa 17 anys que el centre està en barracons i les instal·lacions han quedat totalment obsoletes.Mateu explica que hi ha aules com ara el laboratori "que no compleixen els requisits" que marca el Departament d'Educació. A més, assegura que els mòduls són del 1995 i això fa que tinguin molts problemes d'insonorització i també de temperatura. "A l'hivern estem a 9 graus i a l'estiu superem els 30", assegura el professor.
Per això, explica que han d'endollar estufes a l'hivern i aparells d'aire condicionat quan ve el bon temps. Així i tot, cada vegada que plou "hi ha filtracions d'aigua i es formen cascades".
Col·laboració amb l'Ajuntament de Sils
Una altra de les reclamacions que té la comunitat educativa és la manca d'espais. De fet, l'alcalde de Sils, Eduard Colomé, ha recordat que des que s'ha obert l'institut Sils "ha experimentat un canvi demogràfic important" i per això veu "insostenible" mantenir els barracons. Per aquest motiu, en l'últim plenari es va aprovar la cessió d'uns terrenys al Departament d'Educació per tal que pugui edificar-hi el nou institut.
Colomé ha detallat que estan en converses amb el Departament per tal que hi hagi "col·laboració econòmica o de qualsevol classe" que permeti que l'institut s'aixequi el més ràpid possible. L'alcalde planteja que el municipi avanci una part dels diners de la construcció del centre al Govern i així començar abans les obres de construcció.
La protesta s'ha acabat amb una plantada de pancartes en els terrenys on es projecta el nou institut. Després, alguns alumnes han col·locat uns maons simbolitzant la primera pedra de la construcció del nou centre. L'equip directiu i els alumnes han llegit un manifest reclamant celeritat al Departament i finalment s'ha dissolt la protesta.
