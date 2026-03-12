La Policia Local de Blanes inicia una campanya de control dels patinets amb nou denúncies en mitja hora
Es reforça la vigilància dels vehicles de mobilitat personal després dels canvis normatius
La Policia Local de Blanes ha posat en marxa una campanya de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP), especialment patinets elèctrics, per comprovar si compleixen la normativa vigent. El dispositiu va començar dimecres 11 de març i s’allargarà fins diumenge 22, amb controls aleatoris en diversos punts del municipi.
En un dels primers controls, situat davant la prefectura de la Policia Local, a l’avinguda Joan Carles I, els agents van tramitar nou denúncies en mitja hora per diferents infraccions. A més de sancionar els incompliments detectats, els policies també van informar els conductors sobre els requisits legals en vigor.
Nova normativa
La campanya arriba després dels canvis normatius aplicats aquest 2026. Des del 26 de gener, els usuaris de patinets elèctrics i altres VMP han de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil obligatòria. També han de tenir el vehicle inscrit al registre de la Direcció General de Trànsit (DGT) abans de contractar l’assegurança.
La normativa també estableix que aquests vehicles no poden superar els 25 km/h, que està prohibit circular amb auriculars i que només hi pot anar una persona. De nit, els conductors han de portar elements reflectants i lluminosos. Igualment, no es permet conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues i, en el cas dels menors d’edat, la taxa d’alcoholèmia ha de ser de 0,0 mg/l.
Els patinets tampoc poden circular per voreres, zones exclusives de vianants, passos de vianants, túnels ni vies interurbanes. Segons la informació facilitada per la Policia Local, les multes per incomplir aquestes obligacions poden anar dels 100 als 800 euros, en funció de la gravetat de la infracció.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va defensar l’operatiu amb aquestes paraules: “Volem pacificar la circulació dels vianants al carrer, i que només circulin els patinets i vehicles de mobilitat personal que estiguin en condicions i respectin la normativa. No pot ser que hagis d’anar amb ulls al clatell perquè no t’atropelli un patinet que va en contra direcció o va una velocitat molt per sobre del què toca. Sobretot estic pensant en la gent gran i els infants, les víctimes més vulnerables a qui cal protegir”. En el primer controal també el van acompanyar el cap de la Policia Local de Blanes, Javier Jarillo, el sots-inspector Francisco Muriel, així com cinc agents més, informa l'ajuntament.
A finals de 2025, la Policia Local de Blanes ja havia fet una campanya informativa per donar a conèixer els canvis normatius que havien d’entrar en vigor aquest any. El dispositiu iniciat ara té com a objectiu comprovar si els conductors s’han adaptat a les noves obligacions.
