La primera fira de l’hostaleria i la restauració debuta a Lloret de Mar amb centenars de professionals del sector
La Hostelmeeting, celebrada a l’Auditori del Gran Casino Costa Brava, reuneix empreses, proveïdors i responsables d’establiments turístics amb l’objectiu de convertir-se en el nou punt de trobada anual del sector a Catalunya
La primera edició d'Hostelmeeting, la fira professional dedicada al sector de l'hostaleria i la restauració, va estrenar-se ahir a Lloret de Mar amb una gran participació de professionals del sector.
La primera edició ha superat totes les expectatives inicials tant pel que fa a la participació d’empreses com a l’interès generat entre els professionals assistents, ha informat l'Ajuntament. La fira compta amb una àmplia representació d’estands d’empreses especialitzades en alimentació i begudes, equipaments i maquinària professional, interiorisme i tèxtil, solucions tecnològiques, serveis i consultoria, així com equipaments de wellness.
Durant la jornada inaugural, centenars de professionals van recórrer els diferents espais expositius, generant un ambient intens de networking i oportunitats de negoci entre proveïdors i responsables d’hotels, restaurants, càmpings i apartaments turístics.
Hostelmeeting neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada anual per al sector de l’hostaleria i la restauració a Catalunya, amb l’objectiu d’afavorir la connexió directa entre empreses i decisors del sector, així com de promoure la innovació, la col·laboració i el creixement empresarial al territori.
La inauguració oficial va comptar amb la participació d’Enric Dotras i Ruscalleda, president del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar; Marc Linares Roig, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar; Antoni Escudero i Martínez, president de la Federació d’Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona; i Adrià Lamelas Martínez, alcalde de Lloret de Mar. Tots ells han coincidit a destacar la importància d’impulsar espais de trobada professionals que contribueixin a reforçar el dinamisme i la competitivitat del sector.
