Dos detinguts a Lloret de Mar per una plantació de marihuana i 64.500 euros en efectiu
Un dels arrestats pels Mossos també està acusat de frau elèctric per una connexió il·legal a la xarxa
Els Mossos d’Esquadra van detenir el dimarts 10 de març dos homes de 40 i 46 anys amb antecedents a Lloret de Mar en el marc d’una operació contra el tràfic de drogues. En una de les entrades, els agents van desmantellar una plantació interior de 350 plantes de marihuana i, en una altra, van localitzar 64.500 euros en efectiu.
L’operatiu es va fer a les set del matí amb agents de la Unitat d’Investigació de Blanes i de l’ARRO, que van entrar en dos domicilis del municipi.
En el primer immoble, els agents hi van trobar una plantació de marihuana repartida en dues sales, amb la infraestructura pròpia d’un cultiu interior. Segons la investigació, la instal·lació elèctrica estava connectada de manera fraudulenta directament a la xarxa, amb una doble escomesa. En aquest domicili, la policia va detenir un dels sospitosos per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.
En el segon domicili, els agents van intervenir 64.500 euros en efectiu i van detenir el segon home, també investigat per un delicte contra la salut pública.
