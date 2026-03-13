La Policia Local de Blanes suma set nous efectius
El cos municipal arriba als 84 policies i preveu convocar quatre places més abans de l’estiu, a més de sis agents interins
Cinc agents i dos caporals de la Policia Local de Blanes han pres possessió del càrrec com a funcionaris de carrera en un acte celebrat fa pocs dies al Despatx d’Alcaldia.
Les noves incorporacions són els agents Oscar, Gurpinder, Pablo, Marta i Adrián, i els caporals Joaquim i Jesús. L’acte va estar presidit per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, amb la participació del cap de la Policia Local, Javier Jarillo, així com de la secretària accidental de l’Ajuntament i la cap de Recursos Humans.
Durant l’acte, l’alcalde va adreçar unes paraules als nous efectius i els va encoratjar a “seguir desenvolupant la seva tasca servint, protegint i donant seguretat a la ciutadania”. També els va agrair “la seva vocació de servei a l’haver escollit aquest treball, sovint no massa agraït per la ciutadania”.
Per la seva banda, Javier Jarillo va assenyalar que “l’eficàcia i professionalitat del cos que comanda ha estat ben segur una de les raons que fa que les noves incorporacions del cos de seguretat municipal procedeixin d’altres policies locals”. Segons ha informat l’Ajuntament, els cinc nous agents provenen d'altres policies locals com són les de Palafolls, Vilassar de Dalt, Lliçà de Munt i Calonge i Sant Antoni.
Actualment, la Policia Local de Blanes compta amb 84 efectius. D’aquest total, n’hi ha quatre que estan fent el curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Abans de l’estiu, està previst que es convoquin quatre places més per reforçar la plantilla. A aquest increment s’hi afegiran sis agents interins per a la temporada d’estiu.
