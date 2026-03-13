Tossa recupera el tram de camí de ronda entre Cala Garbí de Llorell i Porto Pi
Els treballs de reparació, que han obligat a utilitzar helicòpters, permetran reobrir un tram de litoral que va resultar greument danyat pel temporal Glòria
La segona fase de recuperació del camí de ronda entre la Cala Garbí de Llorell i Porto Pí de Tossa de Mar es troben ja en la seva recta final després d'unes tasques de reparació que han fet necessària la intervenció d'un helicòpter per poder transportar materials i executar els treballs. Això ha permès actuar en zones de difícil accés. Les obres han suposat una inversió total de 141.287,38 € entre la fase I i la fase II.
Els treballs van començar a finals del mes de febrer i permetrà completar la recuperació d'aquest itinerari litoral que va quedar greument afectat pel temporal Glòria el gener de 2020, fet que va obligar a tancar-lo per motius de seguretat.
L'ajuntament remarca que amb aquesta actuació es continua avançant en la millora de la seguretat, l'accessibilitat i la valoració dels camins de ronda, un dels elements patrimonials i paisatgístics més emblemàtics del litoral tossenc.
En la primera fase es va actuar entre Cala Garbí de Llorell i Porto Pi nord.
Aquest projecte s'emmarca dins del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), corresponent a la convocatòria ordinària de l'any 2022, cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tossa de Mar.
El projecte forma part de la iniciativa "Tossa de Mar, cultural i sostenible", que preveu una inversió total de 1.254.847 euros i inclou actuacions vinculades a la transició verda, l'eficiència energètica, la digitalització i la competitivitat turística.
Ruta transfronterera de 250 quilòmetres
A més, la recuperació d'aquest camí contribueix a la millora del traçat de la 16a etapa del Camí de Mar, una ruta transfronterera de 250 km i 18 etapes que connecta Argelers de la Marenda (França) amb Malgrat de Mar, unint els camins de ronda de la Costa Brava amb la Costa Vermella i posant en valor el patrimoni natural i cultural del litoral.
