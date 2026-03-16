Blanes presenta el conte "Tornem a l’Aplec del Vilar" per reivindicar una de les festes locals més arrelades
El conte, obra de Nil Domínguez, vol apropar als més joves la memòria de l'activitat i reivindicar aquesta tradició local
L’Ajuntament de Blanes, a través del Departament de l’Arxiu Municipal i Patrimoni Històric, ha presentat aquest cap de setmana una nova publicació dedicada a una de les tradicions més estimades del municipi: l’Aplec del Vilar. Es tracta del conte ‘Tornem a l’Aplec del Vilar’, una obra impulsada per l’Arxiu Municipal per reivindicar aquesta celebració popular i preservar la memòria de com es vivia durant la dècada dels anys 70.
La festa se celebra cada any l’endemà del Dilluns de Pasqua i és una de les dues festes locals de Blanes. La tradició convida a acostar-se fins al Santuari del Vilar, en un ambient de primavera i convivència. Tot i això, en els darrers anys la participació al santuari ha anat minvant.
Amb text i il·lustracions de Nil Domínguez, la publicació forma part dels projectes de ‘L’Arxiuet, patrimoni i arxiu per a infants i joves’, una iniciativa que vol apropar el patrimoni local als més joves amb formats divulgatius i didàctics. El relat convida els lectors a fer un viatge imaginari al passat per descobrir com es vivia l’Aplec del Vilar fa més de mig segle, a través dels records familiars que una noia troba mentre endreça caixes oblidades a casa seva.
La presentació del conte es va fer diumenge al matí en un escenari especialment simbòlic: el Santuari del Vilar, epicentre de la celebració. L’acte va estar encapçalat per la regidora de l’Arxiu Municipal i Patrimoni Històric, Mònica Rabassa, acompanyada pels tècnics del servei Toni Reyes i Aitor Roger, i va servir també com a avançament de l’Aplec, que tindrà lloc d’aquí a tres setmanes, el dimarts 7 d’abril.
La jornada va incloure diversos al·licients culturals i familiars. Un dels més destacats va ser la participació de la Banda Infantil del Col·legi Santa Maria, dirigida per Jordi Sacristan, que va interpretar quatre peces musicals: un tema de la banda sonora de La Bella i la Bèstia, Happy de Pharrell Williams, Mambo Number 5 i Every Breath You Take, de The Police, que també va servir de bis final.
A més, l’acte va comptar amb una lectura teatralitzada del conte a càrrec de Carles Pascual, amb la participació d’Alba Lupiáñez, que va interpretar amb ell una cançó inclosa a la publicació i centrada en la manera com es vivia antigament la festa de l’Aplec del Vilar.
L’autor del conte, Nil Domínguez (Blanes, 2002), és graduat en Disseny Gràfic per l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya. També és il·lustrador i trompetista format a la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria. La seva proposta de recuperar la memòria popular d’aquesta celebració va ser molt ben rebuda per l’Arxiu Municipal per la seva vessant pedagògica i visual.
La publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats i particulars, entre elles l’Associació Obreria del Vilar, Terra Nostra, l’Esbart Joaquim Ruyra, l’agrupament Pinya de Rosa, S’Agulla Educació Mediambiental, Blanes Solidari, l’Associació de Veïns de Vilar Petit-Mas Moixa, així com les fotografies de Pedro Domínguez Catalan (Fotocatalan).
L’Ajuntament preveu repartir exemplars del conte als centres escolars de Blanes. Durant la presentació de diumenge, ja se’n va lliurar un exemplar a cada família assistent i als membres de la banda. La lectura va ser seguida amb especial atenció per la canalla, que va escoltar la narració mentre fullejava el conte asseguda a la falda de pares, mares, avis i àvies.
