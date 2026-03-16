Esquerra reclama al Govern que posi data al nou institut de Sils després de 17 anys en barracons

Els republicans denuncien que la situació és insostenible per a la comunitat educativa, ja que els mòduls presenten problemes d’insonorització i climatització

Les protestes dijous de la setmana passada reclamant el centre. / David Aparicio

Redacció

Sils

El grup d’Esquerra Republicana ha portat al Parlament la situació de l’institut de secundària de Sils, que acumula 17 anys de funcionament en barracons. Els diputats gironins Laia Cañigueral i Jordi Viñas han registrat una bateria de preguntes al Consell Executiu per exigir explicacions al Govern sobre l’estat del centre i reclamar un calendari per projectar i executar el nou institut. Més de mig miler de persones es van manifestar dijous per reclamar al Departament d'Educació que construeixi un institut.

Els republicans demanen a l’executiu si és coneixedor de les condicions actuals de l’equipament i insisteixen que cal concretar terminis per desencallar una reivindicació històrica del municipi.

Des d’ERC denuncien que la situació és “insostenible” per a la comunitat educativa, tant per a l’alumnat com per al professorat. Segons exposen, els barracons presenten problemes d’insonorització i climatització, entre altres mancances, fet que obliga la direcció del centre a destinar una part del pressupost a calefacció en comptes de dedicar-lo a activitats educatives.

Cessió dels terrenys

La formació també recorda que l’Ajuntament de Sils ja ha anunciat la cessió dels terrenys i el compromís d’avançar recursos per accelerar el projecte. Per això, consideren que ara és el torn del Govern de concretar els terminis i fixar una data per a la construcció del nou equipament.

“No és normal que un institut passi 17 anys en barracons. Sils no pot esperar més i el Govern ha de dir clarament quan es farà el nou centre”, apunten des d’Esquerra.

Per aquest motiu, ERC reclama un compromís ferm per part de la Generalitat i un calendari real que permeti posar fi a una situació que s’allarga des de fa gairebé dues dècades.

Dijous de la setmana passada la comunitat va organitzar una protesta per reclamar que es construeixi el centre i s'acabi amb la precarietat.

Des del 2008 el centre està en barracons, uns mòduls que el professorat diu que ja tenien més de 20 anys i que eren obsolets.

