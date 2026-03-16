Esquerra reclama al Govern que posi data al nou institut de Sils després de 17 anys en barracons
Els republicans denuncien que la situació és insostenible per a la comunitat educativa, ja que els mòduls presenten problemes d’insonorització i climatització
El grup d’Esquerra Republicana ha portat al Parlament la situació de l’institut de secundària de Sils, que acumula 17 anys de funcionament en barracons. Els diputats gironins Laia Cañigueral i Jordi Viñas han registrat una bateria de preguntes al Consell Executiu per exigir explicacions al Govern sobre l’estat del centre i reclamar un calendari per projectar i executar el nou institut. Més de mig miler de persones es van manifestar dijous per reclamar al Departament d'Educació que construeixi un institut.
Els republicans demanen a l’executiu si és coneixedor de les condicions actuals de l’equipament i insisteixen que cal concretar terminis per desencallar una reivindicació històrica del municipi.
Des d’ERC denuncien que la situació és “insostenible” per a la comunitat educativa, tant per a l’alumnat com per al professorat. Segons exposen, els barracons presenten problemes d’insonorització i climatització, entre altres mancances, fet que obliga la direcció del centre a destinar una part del pressupost a calefacció en comptes de dedicar-lo a activitats educatives.
Cessió dels terrenys
La formació també recorda que l’Ajuntament de Sils ja ha anunciat la cessió dels terrenys i el compromís d’avançar recursos per accelerar el projecte. Per això, consideren que ara és el torn del Govern de concretar els terminis i fixar una data per a la construcció del nou equipament.
“No és normal que un institut passi 17 anys en barracons. Sils no pot esperar més i el Govern ha de dir clarament quan es farà el nou centre”, apunten des d’Esquerra.
Per aquest motiu, ERC reclama un compromís ferm per part de la Generalitat i un calendari real que permeti posar fi a una situació que s’allarga des de fa gairebé dues dècades.
Dijous de la setmana passada la comunitat va organitzar una protesta per reclamar que es construeixi el centre i s'acabi amb la precarietat.
Des del 2008 el centre està en barracons, uns mòduls que el professorat diu que ja tenien més de 20 anys i que eren obsolets.
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- Atracament a punta de ganivet en una benzinera de Palamós
- El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi
- 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga