Intercepten a Fogars de la Selva un conductor amb 59.000 euros i diverses drogues al cotxe

Els Mossos el van aturar de matinada després que avancés a gran velocitat una patrulla de trànsit de paisà a l’AP-7

La droga, els diners i diversos objectes requisats pels Mossos a Fogars. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Fogars de la Selva

Els Mossos d'Esquadrahan detingut un home de 36 anys a Fogars de la Selva després que la policia trobés al seu cotxe 59.345 euros en efectiu, diverses quantitats de cocaïna, haixix i marihuana, a més de 3.000 pesos mexicans i objectes de luxe.

Els fets van passar de matinada del divendres 13 de març a l’AP-7, al punt quilomètric 95, dins el terme municipal de Fogars de la Selva. Segons ha informat el cos policial, una patrulla de trànsit de paisà de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Girona, que feia tasques de vigilància va decidir aturar el vehicle després que avancés els agents a gran velocitat.

En identificar el conductor, els policies van detectar una forta olor de marihuana que sortia de l’interior del cotxe. Durant l’escorcoll del vehicle, hi van localitzar 59.345 euros en metàl·lic, 3.000 pesos mexicans, una polsera i un rellotge d’alta gamma.

A la part posterior del turisme també hi van trobar 190 grams de cocaïna, 17,5 grams d’haixix i 2,5 grams de marihuana.

L’home va quedar detingut per un delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues. Segons la mateixa font, l’arrestat tenia antecedents i va comparèixer davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Arenys de Mar.

