Lloret de Mar prova tres papereres solars compactadores per millorar la neteja viària
El sistemap retén reduir desbordaments i optimitzar la recollida
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una prova pilot amb la instal·lació de tres papereres solars compactadores a l’avinguda Just Marlés, amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus a la via pública i mantenir els carrers més nets.
La iniciativa, que s’emmarca dins del projecte Lloret Actua, tindrà una durada inicial de tres mesos. Durant aquest període, el consistori farà un seguiment del funcionament de les noves papereres i de l’impacte que tenen sobre la neteja de la zona. Un cop finalitzada la prova, l’Ajuntament valorarà els resultats per estudiar si amplia el sistema a altres punts del municipi.
Aquestes noves papereres incorporen un sistema d’autocompactació alimentat amb energia solar, una tecnologia que permet augmentar de manera notable la seva capacitat. Això ha de servir per reduir la freqüència de recollida, evitar desbordaments i optimitzar els recursos del servei de neteja.
La regidora de Medi Ambient, Vereda López, ha destacat que aquesta actuació permet “avançar cap a una gestió més eficient dels residus i cap a un espai públic més net i ordenat”.
Per la seva banda, l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha subratllat que aquestes papereres “no només permeten optimitzar les freqüències de recollida, sinó també destinar el personal a altres tasques de neteja i manteniment de l’espai públic, fent un ús més eficient dels recursos disponibles”.
Les tres unitats s’ubicaran en punts estratègics de l’avinguda Just Marlés, un dels principals vials del municipi, amb l’objectiu de donar resposta a zones amb una alta demanda d’ús i reforçar la imatge i el manteniment de l’espai públic.
