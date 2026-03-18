Tots per Lloret i Junts Lloret presenten TotsJunts com una alternativa “sòlida i transversal”
Els dirigents dels dos grups que s'uneixen van coincidir a situar entre les prioritats de la coalició la diversificació econòmica, la millora dels serveis públics o l’accés a l’habitatge
Tots per Lloret i Junts Lloret han presentat TotsJunts, una coalició municipal amb què aspiren a convertir-se en alternativa de govern en les pròximes eleccions municipals.
L’acte, celebrat al Teatre Municipal de Lloret de Mar, va reunir ahir centenars de veïns i veïnes en una convocatòria oberta a la ciutadania. La nova plataforma es presenta com un espai “transversal” i amb voluntat d’aglutinar suports més enllà de les sigles.
Durant la presentació, els portaveus de les dues formacions, Albert Robert i Jordi Martínez, van defensar la unió com una resposta als principals reptes del municipi i van reivindicar la necessitat d’obrir una nova etapa política a Lloret.
Robert va assegurar que la coalició neix amb la voluntat d’impulsar una manera de governar “més propera, més eficient i més centrada en les persones”, mentre que Martínez va definir TotsJunts com “un projecte de ciutat” destinat a recuperar “la il·lusió i l’ambició” per al municipi.
Els dos dirigents van coincidir a situar entre les prioritats de la coalició la diversificació econòmica, la millora dels serveis públics, l’accés a l’habitatge i la qualitat de vida dels veïns.
Un dels moments destacats de l’acte va ser el torn obert de preguntes, en què els assistents van poder traslladar directament dubtes i inquietuds sobre la nova candidatura i els eixos del futur programa electoral. Els impulsors de la coalició van presentar aquest espai com una mostra de proximitat i de voluntat d’escolta.
En aquest sentit, Robert va defensar que el programa electoral s’haurà de construir “des del carrer, amb la gent i per a la gent”, mentre que Martínez va remarcar la necessitat d’un govern amb “lideratge, capacitat de gestió i visió de futur”.
La presentació també va servir per donar a conèixer el nou logotip de TotsJunts, que combina els colors de les dues formacions i simbolitza, segons els seus promotors, la suma d’esforços i el compromís compartit amb el futur de Lloret.
Amb aquest acte, TotsJunts enceta el seu recorregut públic i anuncia un procés obert en els propers mesos per elaborar el programa electoral i reforçar l’estructura de la coalició amb l’objectiu de consolidar-se com una alternativa real de govern.
