Blanes reconeix dos comerços històrics: Casa Ros de 1919 i Pastisseria Gallostra de 1944
La Cambra de Comerç de Girona els ha distingit com a Establiments Històrics de la demarcació, tot i que la pastisseria va tancar el mes d'octubre
Blanes ha realitzat avui dos actes institucionals per reconèixer la trajectòria de dos comerços emblemàtics del municipi: Casa Ros de 1919 i Pastisseria Gallostra de 1944. La Cambra de Comerç de Girona els ha distingit com a Establiments Històrics de la demarcació, en un homenatge a la seva contribució al teixit comercial i social de la vila on comença la Costa Brava.
En el cas de Casa Ros, el lliurament del guardó s’ha fet al mateix establiment, situat al cèntric carrer Ample, on s’ha entregat la placa de forja que acredita la seva trajectòria històrica. Pel que fa a Pastisseria Gallostra, el reconeixement s’ha celebrat al Despatx d’Alcaldia, ja que el negoci va tancar fa pocs mesos i l’antic local, al carrer Enric Prat de la Riba, al barri dels Pins, està ocupat actualment per una cadena de fleques.
Més d’un segle d’història a Casa Ros
Casa Ros és un establiment d’origen familiar fundat l’any 1919 per Juana Rodríguez Cordero, vídua de Joan Ros Massó, juntament amb el seu fill Francisco Ros Rodríguez. En els seus inicis, la botiga ocupava només els actuals aparadors i es dedicava a la venda d’articles per a la llar, mentre la resta de l’espai era l’habitatge familiar.
Amb els anys, el negoci es va anar ampliant fins a assolir la superfície actual el 1944, i també va diversificar la seva oferta. Dos anys més tard, Francisco Ros va impulsar la primera armeria de Blanes, aprofitant la seva vinculació amb el món de la caça. Posteriorment, el comerç també va incorporar aparells electrònics i grans electrodomèstics, i durant els anys seixanta es va convertir en distribuïdor de marques conegudes com Anglo i Tedi.
Després de la mort de Francisco Ros, l’any 1980, el negoci va passar a mans del seu fill, Juan Ros Comas, que ja el gestionava amb la seva dona, Maria Pérez Pérez. A finals dels anys vuitanta, s’hi va incorporar Joan Ros Pérez, net del fundador, que va crear una secció especialitzada en subministraments per a l’hostaleria.
Malgrat les dificultats derivades de la crisi econòmica del 2008, Casa Ros va mantenir l’activitat i, des del 2014, el titular del negoci és Joan Ros Pérez. Actualment, l’establiment continua operant a la mateixa ubicació i ofereix parament de cuina, petit electrodomèstic, ganiveteria, vaixella, cristalleria, estris de cuina i subministraments per a hostaleria.
Pastisseria Gallostra, un referent de barri durant més de mig segle
La Pastisseria Gallostra va ser fundada l’any 1969 per Xavier i Antònia, en un moment en què al barri dels Pins no hi havia ni fleca ni pastisseria. Amb només 23 i 20 anys respectivament, la parella va obrir un establiment que amb el temps es convertiria en tot un referent veïnal.
En paral·lel al creixement de la seva família, amb tres fills, també va créixer el barri de les anomenades “cases barates” vinculades als treballadors de l’antiga SAFA. La pastisseria va arrelar ràpidament entre els veïns gràcies a un model basat en la proximitat, l’esforç i la qualitat.
L’horari era intens: obrien a les 8 del matí, quan en Xavier ja feia hores que treballava a l’obrador, i tancaven a les 10 de la nit. Amb un tracte proper i sempre amable, es van guanyar l’estima del barri i també dels estiuejants, que valoraven tant l’atenció com la qualitat dels productes elaborats de manera artesanal.
La filla gran del matrimoni va començar a ajudar darrere el taulell amb només 14 anys, i el seu marit es va incorporar a l’obrador quan en tenia 15. Tots dos van continuar la tradició familiar, mantenint el respecte pel producte i defugint els elaborats prefabricats.
En Xavier es va jubilar amb 80 anys i l’Antònia amb 78, tot i que encara continuaven donant un cop de mà els caps de setmana fins al tancament definitiu del negoci, el passat octubre.
Amb aquest reconeixement, la Cambra de Comerç de Girona posa en valor no només la longevitat de Casa Ros i Pastisseria Gallostra, sinó també el paper que han tingut en la vida quotidiana de Blanes i en la memòria col·lectiva de diverses generacions.
Els actes han estat encapçalats per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i el vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, Enric Dotras. També hi han participat el primer tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat, Turisme, Comerç i Empresa, Joan Felip; la diputada de la Diputació de Girona, Natàlia Figueras; i el director gerent de la Cambra de Girona, Eduard Torrent.
