Un informe exculpa càrrecs electes o treballadors de Santa Coloma en la sentència pels terrenys dels Saioners
El govern farà una audiència pública per explicar els resultats de la investigació i respondre qüestions
L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va encarregar un informe jurídic per estudiar si podia reclamar responsabilitats personals a algun regidor o treballador municipal per les actuacions que van acabar en una sentència del TSJC. La sentència condemna a pagar sis milions d'euros a un particular. L'equip de govern farà una audiència pública per exposar els resultats i respondre preguntes.
La conclusió de l’informe jurídic emès pel despatx d’advocats Roca Junyent l'han fet públic a través d'un comunicat és que tot i que es considera que hi ha hagut perjudicis per a l’Ajuntament, no es pot demostrar que cap persona concreta actués amb mala fe.
També diu que les decisions que es van prendre en aquell moment es consideren raonables, ja fos per l’objectiu que es perseguia o perquè les actuacions judicials eren normals dins del context.
En el comunicats'exposa: "el resultat d’aquest informe jurídic conclou que, malgrat s’acrediti que hi han hagut danys en els béns i drets de l’Ajuntament de Farners, aquests no es poden imputar a l’acció dels treballadors municipals i/o càrrecs electes en concret, atès que no es pot demostrar la concurrència de dol, culpa o negligència greu en cadascuna de les actuacions preses durant aquest període de temps, que es remunta des de la formalització del primer conveni de l’any 1998 fins a la Sentència del TSJC 2980/2025, de 13 de setembre de 2025".
Finalment, l’actual equip de govern diu que havia promès fer una audiència pública per explicar els resultats d’aquesta investigació, i que aviat anunciaran la data perquè la ciutadania hi pugui anar i fer preguntes.
Requalificació, litigi i sentència
L'Ajuntament ha de fer front a la sentència desfavorable del Tribunal Contenciós Administratiu (TSJC) que els obliga a pagar gairebé sis milions d'euros a un particular en el litigi que va començar fa 25 anys. Té relació amb els terrenys dels Saioners, del pavelló, que es van requalificar.
L'anterior govern (Junts-PSC), abans que l'actual (ISC-IdSelva, ERC, CUP) fes una moció de censura, i seguint l'assessorament legal va decidir arribar a un acord amb els demandants per pagar la quantitat quan es va rebre una primera sentència a principi d'any que obligava a pagar 3.700.000 euros, però l'oposició, avui al govern, va impedir l'aprovació al ple optant per continuar la via judicial que ara els ha estat desfavorable.
El litigi d’una requalificació urbanística que es va iniciar l’any 2003 per fer equipaments al costat del poliesportiu dels Saioners. Inicialment, l’Ajuntament era propietari del 60% dels terrenys i va realitzar acords amb els propietaris per a poder disposar dels terrenys.
