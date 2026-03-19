Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga docentsXalet FrancoGemma GeisGLPCarla BagudàBase Sant ClimentFugitius detinguts
instagramlinkedin

Lloret de Mar pacificarà l'avinguda de Just Marlés a les nits durant una setmana com a prova pilot

L'ajuntament preveu ampliar el nombre d'auxiliars de vigilants a les tardes

Agents cívics a Lloret de Mar, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Lloret de Mar

L'Ajuntament de Lloret de Mar restringirà el trànsit a l'avinguda de Just Marlés les nits d'una setmana d'estiu en una prova pilot per pacificar la via. Es tracta d'una iniciativa per donar més espai als vianants en una via amb molt de trànsit a les nits, ja que hi ha una gran concentració de locals d'oci nocturn i hotels.

Encara no s'ha definit l'horari de restriccions ni quina setmana es farà, però l'alcalde ha avançat que preveuen fer-ho entre el juliol i l'agost. Es tracta d'una de les accions previstes per a la segona fase del pla Lloret Actua. Una altra serà ampliar el nombre d'auxiliars de vigilants de seguretat perquè també passegin a la tarda i no només a les nits, com passava fins ara.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Nou pas de la UdG per implantar el grau en Farmàcia i un màster de Turisme el curs 2027-2028

La Universitat de Girona tindrà un pressupost de 140,3 milions d’euros el 2026

Blanes reconeix dos comerços històrics: Casa Ros de 1919 i Pastisseria Gallostra de 1944

Un informe exculpa càrrecs electes o treballadors de Santa Coloma en la sentència pels terrenys dels Saioners

Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa "per a les emergències"

La notària alacantina María Cristina Clemente desmunta el "truc" per evitar l’impost de successions: "No menjar per haver menjat"

