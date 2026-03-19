Lloret de Mar pacificarà l'avinguda de Just Marlés a les nits durant una setmana com a prova pilot
L'ajuntament preveu ampliar el nombre d'auxiliars de vigilants a les tardes
L'Ajuntament de Lloret de Mar restringirà el trànsit a l'avinguda de Just Marlés les nits d'una setmana d'estiu en una prova pilot per pacificar la via. Es tracta d'una iniciativa per donar més espai als vianants en una via amb molt de trànsit a les nits, ja que hi ha una gran concentració de locals d'oci nocturn i hotels.
Encara no s'ha definit l'horari de restriccions ni quina setmana es farà, però l'alcalde ha avançat que preveuen fer-ho entre el juliol i l'agost. Es tracta d'una de les accions previstes per a la segona fase del pla Lloret Actua. Una altra serà ampliar el nombre d'auxiliars de vigilants de seguretat perquè també passegin a la tarda i no només a les nits, com passava fins ara.
